COT-Report: Gold - Großspekulanten schon wieder skeptischer

Goldpreis: Kaufsignal zum Jahreswechsel

Beim allgemeinen Interesse an Gold-Futures war hingegen zum dritten Mal in Folge ein Zuwachs gemeldet worden. So hat sich die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) in der Woche zum 27. Dezember von 398.661 auf 401.513 Futures (+0,7 Prozent) leicht erhöht. Bei der kumulierten Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) großer und kleiner Terminspekulanten gab es allerdings keine einheitliche Tendenz zu vermelden. Summa summarum ging es mit ihr auf Wochensicht von 134.022 auf 120.967 Kontrakte (-9,7 Prozent) zum siebten Mal in Folge bergab. Diese Negativentwicklung war in erster Linie auf den Verkaufsdruck der Großspekulanten (Non-Commercials) zurückzuführen, während Kleinspekulanten (Non-Reportables) erheblich zuversichtlicher geworden sind. Bei den großen Terminspekulanten hat sich die Netto-Long-Position innerhalb einer Woche von 114.834 auf 98.343 Futures (-14,4 Prozent) reduziert, während unter den Kleinspekulanten ein deutlicher Anstieg von 19.188 auf 22.624 Kontrakte (+17,9 Prozent) registriert worden war.Dem Goldpreis gelang 2016 nach drei Verlustjahren in Folge erstmals wieder ein Plus. Nach temporären Kursgewinnen von bis zu 30 Prozent war zum Jahresultimo eine Verteuerung um immerhin acht Prozent registriert worden. Aus charttechnischer Sicht kann man dem gelben Edelmetall einen versöhnlichen Jahresausklang attestieren, schließlich drehte es im Bereich von 1.130 Dollar signifikant nach oben. Außerdem lieferte der Timingindikator Relative-Stärke-Index Ende Dezember mit dem dynamischen Überwinden der Marke von 30 Prozent ein starkes Kaufsignal. Nun bleibt abzuwarten, ob es sich - wie im Herbst - als "Bullenfalle" entpuppt oder wie vor 14 Monaten eine eindrucksvolle Kursrally auslöst.

