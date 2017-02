Goldpreis im Fokus: COT-Report: Gold - Starkes Kaufinteresse unter Großspekulanten | Nachricht | finanzen.net

Auf Tuchfühlung mit 200-Tage-Linie

So war auch bei der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) in der Woche zum 21. Februar ein kräftiger Zuwachs von 415.128 auf 427.168 Futures (+2,9 Prozent) registriert worden. Die kumulierte Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) großer und kleiner Terminspekulanten kletterte auf Wochensicht von 127.799 auf 139.564 Kontrakte (+9,2 Prozent). Diese positive Tendenz war aber ausschließlich auf die Transaktionen der Großspekulanten (Non-Commercials) zurückzuführen. Sie bauten nämlich ihre Long-Seite um über 7.400 Kontrakte aus und fuhren zugleich ihr Short-Engagement um rund 6.600 Futures zurück. Dadurch hat sich deren Netto-Long-Position von 109.752 auf 123.763 Futures (12,8 Prozent) kräftig erhöht, während Kleinspekulanten (Non-Reportables) skeptischer wurden. Deren Netto-Long-Position musste nämlich einen Dämpfer von 18.036 auf 15.801 Kontrakte (-12,4 Prozent) hinnehmen.Der Goldpreis will weiter nach oben. In dieser Woche erzielte der Krisenschutz den vierten Wochengewinn (+1,5 Prozent) in Folge und startete damit einen Angriff auf die im Bereich von 1.260 Dollar verlaufende 200-Tage-Linie. Sollte sie "geknackt" werden, wäre dies ein ausgesprochen starkes Kaufsignal. Doch im Herbst vergangenen Jahres erwies sich ein solches Einstiegssignal als "Bullenfalle". Man darf daher gespannt sein, ob sich das gelbe Edelmetall weiterhin einer technischen Korrektur erfolgreich entziehen kann. Zur Erinnerung: Am Tag der US-Präsidentschaftswahl notierte Gold deutlich über 1.300 Dollar.

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com, Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock.com, egon999 / Shutterstock.com