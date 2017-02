OPEC überrascht die Märkte

Seit der letzten US-Leitzinserhöhung seitens der US-Notenbank Mitte Dezember 2016 hat sich der Goldpreis um rund sieben Prozent verteuert. Ähnliches ereignete sich bereits ein Jahr zuvor, als der Goldpreis in den zwei Monaten nach der US-Zinsanhebung im Dezember 2015 um 13 Prozent kletterte.



„Es scheint fast so, als ob ein großer Fondsmanager in den Markt tritt", zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg Bernard Dahdah, Prognostiker der London Bullion Market Association. „Das werden wir erst im nächsten Quartal erfahren.“ Zumindest einer der angesprochenen Investment-Spezialisten hat sich Bloomberg zufolge dazu bereits öffentlich geäußert. Milliardär Stan Druckenmiller sagte jüngst, er sei im Dezember und Januar als Käufer aufgetreten – wegen der fehlenden Klarheit über die US-Regierungspolitik.



Doch aktuell gibt es noch andere gute Gründe, sich in den „sicheren Hafen“ Gold zu flüchten. In Frankreich, den Niederlanden und Deutschland stehen in diesem Jahr Wahlen an, während Großbritannien auf den Brexit zusteuert und die Schuldenkrise in Griechenland in die nächste Runde geht. Und last but not least existieren neben den politischen Unsicherheiten auch geopolitische Risiken. „Anleger suchen noch immer nach einer Zuflucht", sagt Analystin Eily Ong von Bloomberg Intelligence.