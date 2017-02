Ölpreise deutlich gefallen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag nach Verlusten vom Vortag weiter deutlich gesunken. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 54,84 US-Dollar. Das waren 88 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel um 1,07 Dollar auf 51,94 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern lastet die Aussicht auf weiter steigende Ölreserven in den USA auf den Notierungen am Ölmarkt. Experten gehen davon aus, dass die Lagerbestände an Rohöl die fünfte Woche in Folge gestiegen sind. Sie erwarten einen Zuwachs um 2,5 Millionen Barrel. Die amerikanische Regierung wird die Daten zu den Reserven der vergangenen Woche am Mittwoch veröffentlichen.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten lastet außerdem der jüngste Kursanstieg des US-Dollar auf den Ölpreisen. Die amerikanische Währung hatte zuletzt im Handel mit allen wichtigen Währungen zugelegt. Da Rohöl in der amerikanischen Währung gehandelt wird, verteuert ein steigender Dollar Rohöl in Ländern außerhalb des Dollarraums und bremst so die Nachfrage./tos/jha/