Silber und Rohöl: Silber: Anhaltende Kauflaune unter Großspekulanten | Nachricht | finanzen.net

Rohöl: Wochenstart mit negativen Vorzeichen

Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report wies für die Woche zum 28. Februar zwar einen Rückgang des Open Interest von 208.100 auf 197.600 Kontrakte aus, mit dem Optimismus großer Terminspekulanten (Non-Commercials) ging es dennoch deutlich bergauf. So kletterte die Netto-Long-Position innerhalb einer Woche von 88.000 auf 95.400 Kontrakte (+8,4 Prozent). Dies stellte den neunten Zuwachs in Folge dar und zeigt damit gegenüber dem Jahreswechsel ein Plus von 62 Prozent an. Vom im Juli markierten Rekordhoch ist man derzeit weniger als 1.000 Kontrakte entfernt. Sollte die Stimmung unter den Großspekulanten drehen, wäre dies wahrscheinlich schlecht für den Silberpreis.Am Montagmorgen zeigte sich der Silberpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Silber (Mai) um 0,105 auf 17,845 Dollar pro Feinunze.Bei WTI-Futures haben Großspekulanten einen Gang zurückgeschaltet und ihre in der Vorwoche markierte rekordhohe Netto-Long-Position von 556.600 auf 525.300 Futures (-5,6 Prozent) zurückgefahren. Für den leicht negativen Wochenauftakt dürfte aber vor allem der Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten verantwortlich gewesen sein. Das am Freitagabend veröffentlichte Update wies nämlich bei den Bohrstellen für die USA einen Anstieg von 754 auf 756 aus. Bei Rohöl war sogar ein Plus von 602 auf 609 gemeldet worden.Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt (April) um 0,30 auf 53,03 Dollar, während sein Pendant auf Brent (Mai) um 0,29 auf 55,61 Dollar zurückfiel.

