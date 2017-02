Silber und Rohöl: Silber: Anhaltender Optimismus unter großen Terminspekulanten | Nachricht | finanzen.net

Rohöl: Verstärkte Bohraktivitäten bremsen

So hat sich zum Beispiel das allgemeine Interesse an Silber-Futures, ablesbar am Open Interest, mit 192.936 Futures auf den höchsten Stand seit vier Monaten verstärkt. Sowohl Großspekulanten (Non-Commercials) als auch Kleinspekulanten (Non-Reportables) sind auf Wochensicht optimistischer geworden. Bei den großen Terminspekulanten war ein Zuwachs von 75.974 auf 78.277 Kontrakte (+3,0 Prozent) registriert worden, während unter den Kleinspekulanten ein Plus von 13.439 auf 14.435 Futures (+7,4 Prozent) verbucht wurde. Dies verhalf dem Silberpreis zeitweise über die Marke von 18 Dollar. Besonders interessant: Genau hier verläuft derzeit die 200-Tage-Linie. Wird sie nachhaltig überwunden, wäre dies als starkes Kaufsignal zu werten.Am Montagmorgen zeigte sich der Silberpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Silber (März) um 0,017 auf 17,95 Dollar pro Feinunze.Der am Freitag veröffentlichte Wochenbericht von Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten war wieder einmal eindeutig. Insgesamt kletterte die Anzahl der Bohrlöcher in Mexiko, Kanada und in den USA gegenüber der Vorwoche von 1.072 auf 1.093. Allein in den USA war ein Plus von 729 auf 741 Bohranlagen registriert worden.Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt (März) um 0,06 auf 53,80 Dollar, während sein Pendant auf Brent (April) um 0,04 auf 56,66 Dollar zurückfiel.

