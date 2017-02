Silber und Rohöl: Silber: Charttechnische Hochspannung | Nachricht | finanzen.net

Rohöl: Anhaltender Seitwärtsmodus

Mit dem Überwinden der 200-Tage-Linie versucht sich das mit großem Abstand günstigste Edelmetall derzeit an einem starken charttechnischen Kaufsignal. So richtig signifikant ist dies allerdings noch nicht gelungen. Beim Blick nach unten kann man dem Silberpreis gleich mehrere markante Unterstützungszonen attestieren. Die erste verläuft im Bereich von 17,50 Dollar, die zweite bei 16,00 Dollar und die mit Abstand wichtigste ist bei 14,00 Dollar angesiedelt. Darunter notierte Silber letztmals Mitte 2009 als die Finanzwelt die bislang größte Systemkrise erlebt hatte. Auf lange Sicht fällt auf, dass Silber seinen Mehrjahrestiefs derzeit erheblich näher ist als dem vor ungefähr sechs Jahren markierten Rekordhoch von fast 50 Dollar.Am Freitagmorgen zeigte sich der Silberpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Silber (Mai) um 0,041 auf 18,105 Dollar pro Feinunze.Mittlerweile vollzieht der Ölpreis auf dem erhöhten Niveau eine Seitwärtsbewegung in relativ enger Tradingrange. Das Gezerre von Bullen und Bären hat bislang keinen Sieger zum Vorschein gebracht. Ein massiver Absacker wird durch die Kürzung der Ölproduktion wichtiger OPEC- und Nicht-OPEC-Staaten verhindert, während einem Ausbruch nach oben die verstärkten Bohraktivitäten Nordamerikas im Wege stehen. Ein neues Update bezüglich dieses Themenkomplexes steht am Abend auf dem Terminplan (19.00 Uhr), wenn Baker Hughes - eine wichtige US-Dienstleistungsfirma der Ölbranche - über die Bohraktivitäten in Mexiko, Kanada und den USA informieren wird.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt (März) um 0,09 auf 53,45 Dollar, während sein Pendant auf Brent (April) um 0,14 auf 55,79 Dollar anzog.

