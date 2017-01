Silber und Rohöl: Silber: Großspekulanten in Kauflaune | Nachricht | finanzen.net

Rohöl: Bohraktivitäten legen zu

Großspekulanten (Non-Commercials) haben in der Woche zum 3. Januar vor allem ihre Long-Seite massiv aufgestockt. Dadurch erhöhte sich deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 58.911 auf 61.291 Futures (+4,0 Prozent). Eine konträre Entwicklung gab es hingegen unter den Kleinspekulanten (Non-Reportables) zu beobachten. Sie haben nämlich ihr Long-Exposure massiv reduziert, wodurch die Netto-Long-Position von 15.096 auf 14.523 Kontrakte (-3,8 Prozent) zurückfiel. Summa summarum hat sich in den vergangenen zwölf Monaten der Optimismus großer Terminspekulanten dennoch fast verdreifacht, während bei Kleinspekulanten "lediglich" eine Verdopplung zu Buche schlug.Am Montagmorgen zeigte sich der Silberpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Silber (Februar) um 0,029 auf 16,49 Dollar pro Feinunze.Am Freitagabend informierte wie gewohnt Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten. Hier gab es auf Wochensicht ein kräftiges Plus von 815 auf 870 zu vermelden, wovon der Löwenteil (plus 48) auf das Konto von Kanada ging. In den USA sind insgesamt sieben neue Bohrstellen in Betrieb genommen worden - davon fördern vier Öl und drei Erdgas. Deutlich gestiegene iranische Ölexporte haben dem fossilen Energieträger zum Wochenstart negative Vorzeichen beschert.Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt (Februar) um 0,26 auf 53,73 Dollar, während sein Pendant auf Brent (März) um 0,23auf 56,87 Dollar zurückfiel.

Bildquellen: Phillip W. Kirkland / Shutterstock.com, arnet117 / Shutterstock.com, Olaf Speier / Shutterstock.com