Volkswagen erzielt Milliardenvergleich für 3-Liter-Diesel in USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat in den USA im Abgasskandal einer weitere Milliardenzahlung zur Entschädigung von Kunden mit Dieselfahrzeugen zugestimmt. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, wird der Wolfsburger Konzern mindestens 1,2 Milliarden US-Dollar an Inhaber von Fahrzeugen mit einem 3-Liter-Dieselmotor zahlen. Damit würden Klagen von knapp 80.000 Besitzern entsprechender Fahrzeuge beigelegt. Eine Anhörung ist für den 14. Februar angesetzt.

Sollten die von VW geplanten Reparaturen an den Fahrzeugen von den Behörden allerdings nicht genehmigt werden, könne die Summe auch auf rund 4 Milliarden Dollar steigen, heißt es in den Gerichtsdokumenten weiter.

VW hatte im Herbst 2015 zugegeben, bei insgesamt elf Millionen Dieselfahrzeugen weltweit die Abgaswerte manipuliert zu haben. Ende 2016 hatten die Wolfsburger nach langen Verhandlungen mit Behörden bereits eine Grundsatzvereinbarung mit Privatklägern und Behörden erzielt.

February 01, 2017 04:57 ET (09:57 GMT)

