Autoverband - Diesel wird in Europa wichtig bleiben

Frankfurt (Reuters) - Die Autoindustrie wird nach Einschätzung ihres Branchenverbandes VDA trotz Dieselskandal und drohenden Fahrverboten in Großstädten an der Dieseltechnologie festhalten.

"Ich persönlich glaube, dass der Diesel in Europa, wenn wir die Baustelle Stickoxid (NOx) gelöst haben, eine erhebliche Rolle im Markt weiter spielen wird", sagte der Chef des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann, am Montag zum Auftakt der in dieser Woche beginnenden Automesse IAA. So werde der Selbstzünder womöglich nicht im Stadtverkehr, aber bei Lkws im Fernverkehr noch sehr lange gebraucht. "Einen Abgesang auf den Diesel zu singen in einer Zeit, wo ich mittelfristig den Diesel zur CO2-Reduzierung brauche, wäre eine strategisch falsche Antwort."

Nach Ansicht der Branchenlobby ist das Problem zu hoher gesundheitsschädlicher NOx-Emissionen mit den Beschlüssen vom Diesel-Gipfel im August und der ab September geltenden strengeren Messverfahren für Schadstoffe gelöst. Die deutschen Autohersteller hatten sich verpflichtet, Millionen ältere Dieselautos per Software-Update sauberer zu machen. Zudem bieten fast alle großen Marken Umtauschprämien Besitzern älterer Diesel an, die ihre Fahrzeuge verschrotten. Das alles werde den NOx-Ausstoß um zwölf bis 14 Prozent senken, prognostizierte der VDA. Umweltlobbies und viele Politiker sind dagegen der Ansicht, es müsse auch noch einen nachträglichen Einbau von Katalysatoren und Reinigungstechnik in ältere Autos geben. Die Industrie lohnt das aus Kostengründen ab. Zur Dieseldebatte will sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel äußern, die zur Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag erwartet wird.

MANAGER VON FACEBOOK UND GOOGLE AUF DER IAA

Eine Lehre aus dem VW-Dieselskandal, der während der letzten IAA 2015 aufflog, ist nach Worten Wissmanns, bei der Entwicklung von Software mehr Kontrolle und Rechtstreue sicherzustellen. "Aus Fehlern lernen heißt Zukunftsthemen massiv voranzutreiben", sagte der VDA-Präsident. Neben dem Ausbau der Elektromobilität, den die deutschen Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen auf der Messe herausstellen wollen, sei das die Vernetzung des Autos. Mit Konzernen wie Facebook, Google und dem Chiphersteller Qualcomm wird die Liste der Teilnehmer aus der IT-Branche an der größten Automesse weltweit immer länger. Zum zweiten Mal wird auf der IAA eine Sonderausstellung dazu für Fachbesucher angeboten. "Die Idee ist, die IT-Welt und die automobile Welt zu verknüpfen", sagte Wissmann.

Aus der traditionellen Autoindustrie mehrten sich in diesem Jahr allerdings die Absagen - große Namen wie Fiat Chrysler, Peugeot oder Volvo meiden die Frankfurter Autoshow. Die Zahl der Aussteller schrumpfte um fast zehn Prozent auf knapp 1000. Der VW-Konzern fährt seinen Auftritt zurück. So präsentiert sich die Premiumtochter Audi nicht länger in einer separaten Halle. An dieser Stelle wollen die deutschen Autobauer und die großen Zulieferer stattdessen dem Publikum ermöglichen, autonome Fahrfunktionen wie Notbrems- oder Abstandsassistent selbst auszuprobieren.