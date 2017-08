Bundesbank: Gold trotz Evakuierung von Bundesbankgelände sicher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das deutsche Gold in den Tresoren der Bundesbank wird auch während der für diesen Sonntag (3.9.) geplanten Evakuierung in Frankfurt streng bewacht. "Das Gold ist so sicher wie an jedem anderen Tag", sagte ein Sprecher der Notenbank am Donnerstag in Frankfurt. "Die Sicherheit des Bundesbankgeländes ist durch die Entschärfung nicht beeinträchtigt."

Wegen der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen nach Schätzungen der Behörden an diesem Sonntag mindestens 60 000 Menschen in Hessens größter Stadt vorübergehend ihre Häuser und Wohnungen verlassen. In der Sperrzone ist auch der Hauptsitz der Bundesbank, der von der Bundespolizei bewacht wird.

Auf dem Bundesbank-Gelände lagert mittlerweile die Hälfte der deutschen Goldreserven: 1710 Tonnen des Edelmetalls. Die Bundesbank hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass die Verlagerung von Barren aus Paris und New York abgeschlossen ist. Deutschland besitzt mit 3378 Tonnen den zweitgrößten Goldschatz der Welt nach den USA - Wert nach jüngsten Angaben: 120 Milliarden Euro./ben/DP/edh