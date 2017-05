DIAMANTEN NEWS: Ab 26. Juni Absenkung der Bargeldgrenze

Anzeige Diamanten kaufen Sie möchten in physische Werte investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen von finanzen.net Diamantenshop. Hier bekommen Sie erstklassige Qualität und versicherten Versand. Sie möchten in physische Werte investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen von finanzen.net Diamantenshop. Hier bekommen Sie erstklassige Qualität und versicherten Versand. zum Shop

Fast unbeachtet von der Öffentlichkeit muss in Deutschland bisdie 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie umgesetzt worden sein. Als Konsequenz daraus wird die Bargeldobergrenze fürder persönlichen Daten des Käufers vonWeitere Reduzierungen, wie sie z.B. in Belgien und Frankreich schon bei max. 3.000 Euro bestehen, sind dann ohne weitere gesetzliche Regelungen jederzeit und in jeder Höhe möglich.

Zu diesem Zeitpunkt tritt spätestens auch die Zweite Zahlungsdienste-Richtlinie in Kraft, die strengere Vorschriften für die Transparenz im Zahlungsverkehr und die Identifikation der Auftraggeber vorsehen. Beide rechtliche Verschärfungen sollen dazu dienen, die "Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung" zu verhindern.

In der Konsequenz treffen diese Maßnahmen aber auch private Anleger, die aus Gründen der Vermögensvorsorge von der Möglichkeit Gebrauch machen, ohne Angaben ihrer persönlichen Daten, physische Sachwerte in sog. "Tafelgeschäften" im Rahmen der bestehenden Obergrenzen zu erwerben. Die bevorstehende Absenkung dieser Obergrenze auf max. 9.999.- Euro führt schon jetzt zu einer erhöhten Nachfrage nach Diamanten.

Wer also jetzt noch die derzeitige Höchstgrenze von Euro 14.999 pro Person für anonyme Barkäufe nutzen möchte, sollte schnell handeln.

Katja Herrmann

Dr. Ulrich Freiesleben

Nähere Informationen und die Bestellmöglichkeit dazu erhalten Sie direkt unter der Rufnummer +49 (0) 69 678 306 148 im finanzen.net DiamantenShop

Bildquellen: Diamondax