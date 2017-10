ETC auf Euwax Gold: Jetzt mit flexibleren Lieferbedingungen!

€uro am Sonntag

Die Börse Stuttgart hat einen weiteren ETC auf Gold emittiert. Das neue Produkt mit dem Namen EUWAX Gold II (ISIN: DE 000 EWG 2LD 7) entwickelt sich parallel zum Goldpreis . Es verbrieft ein Gramm Gold eines 100-Gramm-Barrens und ist vollständig mit physischem Gold unterlegt. ETC EUWAX Gold ermöglicht das neue Produkt die Auslieferung des Edelmetalls ab einem Gewicht von einem Gramm. Im Vorgängermodell mussten es mindestens 100 Gramm sein. Kostenfrei ist die Auslieferung allerdings nur, wenn genau 100 Gramm oder ein Vielfaches davon verlangt werden. Bei abweichenden Stückelungen fallen Form- und gegebenenfalls Lieferkosten an.des EUWAX Gold II soll auch die steuerliche Behandlung begünstigen. Beim alten ETC war aufgrund fehlender Rechtsprechung umstritten, ob Kursgewinne nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei sind, weil er nicht die Auslieferung in beliebiger Stückelung zuließ. Das neue Produkt soll parallel zum alten angeboten werden.