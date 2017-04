FRANKREICH-TICKER: Goldpreis gibt leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Montagmorgen nach dem Ausgang der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen gefallen. Am frühen Morgen wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zu einem Preis von 1275 Dollar gehandelt. Seit Bekanntgabe des Wahlergebnisses am Sonntagabend fiel der Goldpreis damit um 0,74 Prozent. Gold ist bei Anlegern als sicherer Hafen gefragt. In Phasen großer Unsicherheit an den Finanzmärkten kommt es daher in der Regel zu kräftigen Preissprüngen./jkr/zb