Gold: Anhaltende Zurückhaltung

Das gemeinsame Militärmanöver der USA und Südkorea hat weiteres Feuer in den Konflikt mit dem kommunistischen Nordkorea gegossen. Da sowohl der nordkoreanische Machthaber Kim als auch US-Präsident Trump als unberechenbar einzustufen sind, könnte Gold als Krisenschutz davon profitieren. Das politische Chaos in den USA hat in den vergangenen Wochen vor allem an den Terminmärkten zu verstärkten Futureskäufen großer und kleiner Terminspekulanten geführt. Größere Transaktionen sind vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole (Wyoming) allerdings nicht zu beobachten. Neben Fed-Chefin Yellen soll an dem Symposium auch EZB-Präsident Draghi teilnehmen.Am Dienstagmorgen zeigte sich der Goldpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,30 auf 1.293,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nach Gewinnmitnahmen stabil

Gewinnmitnahmen haben den Ölpreis am gestrigen Montag empfindlich zurückfallen lassen. Im frühen Dienstagshandel weist der fossile Energieträger leicht positive Vorzeichen aus. Am Abend dürfte der Wochenbericht des American Petroleum Institute für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Dessen Veröffentlichung ist für 22.30 Uhr vorgesehen und könnte auch die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen. Laut einer von der Nachrichtenagentur Reuters veröffentlichten Analystenumfrage unter soll sich in den USA die gelagerte Ölmenge um 3,4 Millionen Barrel reduziert haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt (September) um 0,18 auf 47,55 Dollar, während sein Pendant auf Brent (Oktober) um 0,20 auf 51,86 Dollar anzog.

Bildquellen: Pics-xl / Shutterstock.com, Stepan Kapl / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock.com