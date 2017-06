Gold: Atempause nach Test der 1.300-Dollar-Marke

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Aktuelle Daten zum BIP-Wachstum der Eurozone (11.00 Uhr) sowie die Bekanntgabe des Sitzungsergebnisses der Europäischen Zentralbank (13.45 Uhr) mit anschließender Pressekonferenz könnten neue Impulse liefern. In Kombination mit den heutigen Parlamentswahlen in Großbritannien und den anstehenden Aussagen von Ex-FBI-Chef Comey vor dem US-Kongress hat der Donnerstag das Zeug dazu, bei Gold einen ziemlich schwankungsintensiven Handelstag hervorzubringen.Am Donnerstagmorgen zeigte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 4,00 auf 1.289,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Preiseinbruch nach EIA-Update

Das am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA gemeldete unerwartete Lagerplus von 3,3 Millionen Barrel bei Rohöl schickte den fossilen Energieträger auf Talfahrt und verursachte einen Tagesverlust in Höhe von über fünf Prozent. Analysten hatten nämlich einen Rückgang der US-Lagermengen um 3,5 Millionen Barrel erwartet. Für schlechte Laune sorgte aber auch die Tatsache, dass auch die gelagerten Benzinmengen um 3,3 Millionen Barrel angeschwollen sind. Dies wirft kein gutes Licht auf den Start der US-Hauptreisezeit. Wenn mehr Treibstoff in die Tanks der Industrie als in die der Autofahrer fließt, spricht dies für eine tendenziell schwache Benzinnachfrage.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt (Juli) um 0,28 auf 46,00 Dollar, während sein Pendant auf Brent (August) um 0,34 auf 48,40 Dollar anzog.

