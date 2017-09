Gold: Kursgewinne wegen erneutem Raketentest Nordkoreas

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Von einer regelrechten Flucht in den "sicheren Hafen" Gold kann allerdings nicht gesprochen werden. Wachsende Zinssorgen in den USA haben nämlich einen stärkeren Aufwärtsdrang bei Gold verhindert. Die gestrige Meldung einer anziehenden US-Inflation und besser als erwartete US-Arbeitsmarktdaten waren hierfür maßgeblich verantwortlich. So kletterte die Teuerungsrate gegenüber dem Vormonat von 1,7 auf 1,9 Prozent und näherte sich damit dem von der Fed gewünschten Zielkorridor um zwei Prozent an.Am Freitagmorgen zeigte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 4,90 auf 1.334,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: WTI "kratzt" an 200-Tage-Linie

Was der Nordseemarke Brent bereits Anfang September gelungen ist, schaffte am gestrigen Donnerstag auch die US-Sorte WTI: das Überwinden der 200-Tage-Linie. In der Chartlehre wird dies in der Regel als starkes Kaufsignal angesehen. Besonders interessant bei WTI: Nach mehrmonatiger Seitwärtstendenz scheint die langfristige Durchschnittslinie leicht nach oben zu drehen, was als weiterer positiver Begleitumstand zu werten ist.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt (Oktober) um 0,15 auf 49,74 Dollar, während sein Pendant auf Brent (November) um 0,17 auf 55,30 Dollar zurückfiel.

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com, Julian Mezger, Peeradach Rattanakoses / Shutterstock.com