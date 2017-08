Gold: Rückschlag in Richtung 1.300 Dollar

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Sowohl die zweite Schätzung für das BIP-Wachstum der USA (+3,0 Prozent) als auch die von ADP gemeldete Zahl neuer Stellen (237.000) fiel deutlich besser als erwartet aus. Am Nachmittag stehen mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte zwei weitere konjunkturelle Highlights zur Bekanntgabe an. Sollten auch diese vor Stärke strotzen, droht dem gelben Edelmetall ein heißer Kampf um die Marke von 1.300 Dollar. Laut einer vom Wall Street Journal veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll die Zahl neuer Arbeitsloser von 234.000 auf 237.000 leicht gestiegen sein.Am Donnerstagmorgen zeigte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 5,80 auf 1.308,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Dynamik der Talfahrt lässt nach

Mittlerweile sind laut Schätzungen der Nachrichtenagentur Reuters durch den Tropensturm "Harvey" fast 25 Prozent der US-Ölraffineriekapazitäten "offline". Während Futures auf Benzin (RBOB) ein neues Zweijahreshoch erklimmt haben, drückt der Nachfragerückgang der Raffinerien an den Ölmärkten auf die Stimmung. Daran konnte auch der am Mittwochnachmittag von der US-Energiebehörde EIA gemeldete Rückgang der gelagerten Ölmengen um 5,4 Millionen Barrel nichts ändern. Mittlerweile wird das im März markierte Rekordniveau um 14,5 Prozent unterschritten.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt um 0,05 auf 45,91 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,07 auf 50,79 Dollar zurückfiel.

Bildquellen: FikMik / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com