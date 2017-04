Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Traditionell attestieren Investoren eine stark negative Korrelation zwischen der US-Währung und dem gelben Edelmetall. Soll heißen: Ein starker Dollar ist schlecht für Gold, während ein schwacher Greenback an den Goldmärkten eher als Kaufargument gilt. Doch dies ist nur eine Seite der Medaille. Rückenwind erhält der Krisenschutz auch aus diversen anderen Richtungen. Geopolitische Streitigkeiten zwischen den USA und Nordkorea sowie Russland haben Anleger verunsichert und verstärkt Goldinvestments tätigen lassen. Daneben sorgt die für den 23. April anberaumte Präsidentschaftswahl in Frankreich für zusätzliche Nachfrage. Rechte und linke Populisten haben in der Gunst der Wähler zuletzt wieder deutlich zulegen können. Europas ungewisse Zukunft lässt Gold daher als Alternativwährung weiter punkten.Am Donnerstagmorgen zeigte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 9,00 auf 1.287,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Aufwärtsdrang gerät ins Stocken

Obwohl am Mittwochnachmittag die US-Energiebehörde Energy Information Administration mit 2,2 Millionen Barrel einen stärker als erwarteten Rückgang der gelagerten Ölmengen gemeldet hat, nahm an den Ölmärkten der Verkaufsdruck zu. Dies lag vor allem am anhaltenden Förderboom in den USA, wo pro Tag 36.000 Barrel mehr gefördert wurde als eine Woche zuvor.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt (Mai) um 0,03 auf 53,08 Dollar, während sein Pendant auf Brent (Juni) um 0,01 auf 55,85 Dollar nachgab.

Bildquellen: Schaefer Elvira / Shutterstock.com, Istockphoto, Bulent camci / Shutterstock.com