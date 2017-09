Gold: Wichtige US-Konjunkturindikatoren auf der Agenda

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Sie könnten Hinweise auf die künftige US- Geldpolitik liefern. In der kommenden Woche tagt die US-Notenbank und wird am Mittwoch ihren Zinsentscheid kommunizieren. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 99 Prozent, dass die US-Leitzinsen erst einmal nicht verändert werden. Starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt könnten aber erneute Zinssorgen aufkommen lassen. Auch bei der Inflation herrscht nach Hurrikan "Harvey" und "Irma" ein hohes Maß an Unsicherheit. Laut einer vom Wall Street Journal veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll die Teuerungsrate im August von 1,7 auf 1,9 Prozent p.a. geklettert sein. .Am Donnerstagmorgen zeigte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,30 auf 1.325,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Höchster Stand seit vier Wochen

Der Ölpreis kletterte nach Marktberichten der Internationalen Energieagentur (IEA) und der US-Energiebehörde Energy Information Administration (EIA) auf den höchsten Stand seit einem Monat. Beide wurden an den Ölmärkten als Indiz für ein nachlassendes Überangebot interpretiert. Das am gestrigen Mittwoch gemeldete Update der US-Energiebehörde EIA wies zum Beispiel bei den gelagerten Benzinmengen ein rekordhohes Minus von 8,4 Millionen Barrel aus, was natürlich vor allem durch die Raffinerieausfälle in Texas verursacht worden war. Auch die OPEC meldete in dieser Woche Förderzahlen, auf die der fossile Energieträger positiv reagiert hat.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Kontrakt (Oktober) um 0,09 auf 49,20 Dollar, während sein Pendant auf Brent (November) um 0,15 auf 55,01 Dollar zurückfiel.

Bildquellen: Eric Chiang/123rf, farbled / Shutterstock.com, Bulent camci / Shutterstock.com, FikMik / Shutterstock.com