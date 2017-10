COT-Report: Gold - Großspekulanten massiv auf der Verkäuferseite

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Auch das allgemeine Interesse an Gold -Futures, ablesbar an der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest), fiel in der Woche zum 3. Oktober von 549.637 auf 525.127 Kontrakte (-4,5 Prozent) zurück und verbuchte damit das dritte Wochenminus in Folge. Bei der kumulierten Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) großer und kleiner Terminspekulanten war auf Wochensicht eine Reduktion von 233.471 auf 224.423 Kontrakte (-3,9 Prozent) zu beobachten. Weil Großspekulanten (Non-Commercials) ihre Long-Seite um fast 16.000 Kontrakte und ihr Short-Engagement um mehr als 7.000 Futures zurückgefahren haben, reduzierte sich deren Netto-Long-Position von 212.594 auf 203.855 Kontrakte um 4,1 Prozent. Unter den Kleinspekulanten (Non-Reportables) gab es hingegen keine nennenswerten Stimmungsveränderungen zu vermelden. Ihre Netto-Long-Position verbuchte lediglich einen kleinen Rückgang von 20.877 auf 20.568 Kontrakte (-1,5 Prozent). Fazit: Angesichts der Rekorde wichtiger internationaler Aktienindizes fiel die Abwärtstendenz relativ moderat aus.

Goldpreis: 200-Tage-Linie in Gefahr

Der Goldpreis verbuchte den vierten Wochenverlust in Folge. Maßgeblich verantwortlich für diesen Negativtrend waren zum einen die Rekorde wichtiger Aktienindizes dies- wie jenseits des Atlantiks und zum anderen der starke Dollar. Dieser profitierte von robusten US-Konjunkturdaten und den Diskussionen in Europa um den Streit zwischen Katalonien und Spanien. Aus charttechnischer Sicht wächst nun die Gefahr, dass das gelbe Edelmetall unter seine 200-Tage-Linie abrutschen könnte. Chartorientierte Investoren würden dies als starkes Verkaufssignal interpretieren. Für diesen Fall würde aber der Timingindikator Relative-Stärke-Index eine überverkaufte Lage anzeigen. Die Chance auf ein diesbezügliches Kaufsignal inklusive technischer Erholung würde dann merklich steigen.

