Beim allgemeinen Interesse an Gold-Futures, welches in der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) zum Ausdruck kommt, war in der Woche zum 25. April sogar ein leichter Zuwachs von 472.263 auf 475.985 Futures (+0,8 Prozent) registriert worden. Mit der kumulierten Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) großer und kleiner Terminspekulanten ging es im Berichtszeitraum ebenfalls leicht bergauf. Hier war nämlich ein Anstieg von 211.064 auf 214.580 Kontrakte (+1,7 Prozent) zu beobachten. Dies war aber ausschließlich den Großspekulanten (Non-Commercials) zu verdanken. Sie stockten nämlich ihr Long-Engagement mit über 8.000 Kontrakte deutlich stärker auf als die Short-Seite (plus 3.200 Futures), was deren Netto-Long-Position von 195.768 auf 200.677 Futures (+2,5 Prozent) erhöht hat. Kleinspekulanten (Non-Reportables) sind hingegen skeptischer geworden und haben ihre Netto-Long-Position von 15.296 auf 13.903 Kontrakte (-9,1 Prozent) spürbar zurückgefahren.

Dämpfer für Gold fällt "human" aus

Der Krisenschutz Gold rutschte in der vergangenen Woche in der Gunst der Anleger nach hinten - gefragt waren vor allem europäische Aktien. Weil der Eurozone mit dem Sieg von Emmanuel Macron im ersten Wahlgang zur französischen Präsidentschaft wieder erheblich bessere Perspektiven eingeräumt werden, hielt sich das Interesse an Gold in Grenzen. So richtig heftig fiel das Wochenminus allerdings nicht aus. Dies dürfte unter anderem daran liegen, dass sich die Zahl der aktuellen Krisen weiterhin auf einem ausgesprochen hohen Niveau bewegt. Neben den geopolitischen Krisenherden rund um den Globus dürfte sich der wachsende globale Schuldenberg weiterhin als wichtiges Kaufargument für Gold erweisen.

