Zugenommen hat in der Woche zum 18. April aber auch das allgemeine Interesse an Gold-Futures - die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest). Hier kam es zu einem Anstieg von 456.131 auf 472.263 Futures (+3,5 Prozent), den höchsten Wert seit über fünf Monaten. Bei der kumulierten Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) großer und kleiner Terminspekulanten war im Berichtszeitraum ebenfalls eine erneute Steigerung registriert worden. Diese zog nämlich von 187.364 auf 211.064 Kontrakte (+12,7 Prozent) an. Wieder einmal war die Kauflaune unter großen Terminspekulanten (Non-Commercials) besonders stark ausgeprägt, was vor allem auf das Aufstocken der Long-Position um über 26.000 Kontrakte zurückzuführen war. Dadurch erhöhte sich deren Netto-Long-Position auf Wochensicht von 172.666 auf 195.768 Futures (+13,4 Prozent). Auch Kleinspekulanten (Non-Reportables) sind optimistischer geworden und haben ihre Netto-Long-Position von 14.698 auf 15.296 Kontrakte (+4,1 Prozent) nach oben gefahren.

Goldpreis: Null Konditionsschwäche

Vor der morgigen ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl präsentierte sich der Goldpreises auf erhöhtem Niveau relativ stabil. In der vergangenen Handelswoche verbuchte der Krisenschutz einen leichten Rückgang von 1.288,50 auf 1.286,00 Dollar, wobei unter den Marktakteuren grundsätzlich eine abwartende Haltung auszumachen war. Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares gab es allerdings signifikante Kapitalzuflüsse zu beobachten. Dessen gehaltene Goldmenge legte nämlich auf Wochensicht von 848,92 auf 858,69 Tonnen zu. Angesichts der zahlreichen geopolitischen Krisen scheint eine generelle Abkehr vom sicheren Hafen Gold derzeit wenig wahrscheinlich zu sein.

