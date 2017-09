COT-Report: Gold - Optimismus der Großspekulanten ungebrochen

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Beim allgemeinen Interesse an Gold -Futures (Open Interest), welches an der Anzahl offener Kontrakte abgelesen wird, gab es in der Woche zum 5. September einen Anstieg von 538.875 auf 566.817 Kontrakte (+5,2 Prozent) zu vermelden, den höchsten Wert seit fast 12 Monaten. Bei der kumulierten Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) großer und kleiner Terminspekulanten war auf Wochensicht ein ähnlich starker Zuwachs von 248.029 auf 261.807 Kontrakte (+5,5 Prozent) registriert worden. Während die Netto-Long-Position der Großspekulanten (Non-Commercials) von 231.047 auf 245.298 Futures (+6,2 Prozent) zugelegt hat, war bei der Netto-Long-Position der Kleinspekulanten (Non-Reportables) ein kleines Minus von 16.982 auf 16.509 Kontrakte (-2,8 Prozent) zu beobachten.

Kursrally auf neues Zwölfmonatshoch

Der Goldpreis macht weiterhin keine Anstalten, in den Korrekturmodus zu wechseln. So verbuchte er den dritten Wochengewinn in Folge und legte diesmal um 1,5 Prozent zu. Dabei markierte er am Freitag sogar ein neues Zwölfmonatshoch. Zu verdanken hatte der Krisenschutz diese Bergfahrt vor allem der Dollarschwäche. In der zweiten Wochenhälfte wirkten sich vor allem das Anheben der Schuldenobergrenze in den USA sowie die EZB-Pressekonferenz mit Mario Draghi negativ (positiv) auf den Dollar (Goldpreis) aus. Weil das für Herbst angekündigte Einläuten des geldpolitischen Trendwechsels in Europa weiter auf sich warten lässt und ein Anheben der Leitzinsen zudem kein Thema ist, entwickelte sich Gold in seinem krisenträchtigen Umfeld ausgesprochen erfreulich.

