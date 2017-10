COT-Report: Gold - Verkaufswelle unter Großspekulanten ebbt ab

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC waren in der Woche zum 10. Oktober keine starken Stimmungsveränderungen registriert worden. Beim allgemeinen Interesse an Gold -Futures, ablesbar an der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest), gab es lediglich einen leichten Rückgang von 525.127 auf 520.005 Kontrakte (-1,0 Prozent) zu vermelden. Auch die kumulierte Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) großer und kleiner Terminspekulanten entwickelte sich relativ unauffällig und ermäßigte sich von 224.423 auf 222.997 Kontrakte (-0,6 Prozent) nur leicht. Während Großspekulanten (Non-Commercials) ihre Netto-Long-Position von 203.855 auf 200.112 Kontrakte um 1,8 Prozent zurückgefahren haben, war bei Kleinspekulanten (Non-Reportables) ein markanter Anstieg von 20.568 auf 22.885 Kontrakte (+11,3 Prozent) registriert worden. Fazit: Die seit fünf Wochen zu beobachtende Verkaufswelle scheint auszulaufen.

Goldpreis: Marke von 1.300 Dollar zurückerobert

Dem Goldpreis gelang in der abgelaufenen Handelswoche ein eindrucksvolles Comeback über die Marke von 1.300 Dollar. Trotz rekordhoher Aktienindizes in Deutschland und in den USA ging es auch mit dem gelben Edelmetall bergauf. Auf Wochensicht verbuchte es eine Wertsteigerung um 2,4 Prozent. Unter fundamentalen Aspekten freuten sich die Goldinvestoren vor allem über die nachlassenden Zinsängste in den USA. Zur Wochenmitte lieferte hier das Fed-Protokoll erheblichen Rückenwind. Vor dem Wochenende sorgten dann nachlassender Inflationsdruck und schwächer als erwartete US-Einzelhandelsumsätze für entsprechend gute Laune.

