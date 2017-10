Hurrikan "Nate" erreicht US-Golfküste

New Orleans (Reuters) - Hurrikan "Nate" ist am Samstagabend auf die US-Golfküste getroffen.

Der Wirbelsturm erreichte nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums östlich von New Orleans Windgeschwindigkeiten von 140 Kilometern pro Stunde. Es wurde erwartet, dass "Nate" sich an Land deutlich abschwächen und im Laufe des Sonntag zu einem Tropentief herabgestuft werden dürfte. Dennoch drohten in den Bundesstaaten Louisiana, Mississippi und Alabama Starkregen und Überschwemmungen. Dort und in drei Bezirken Floridas war der Notstand ausgerufen worden.

Drei Viertel der Ölproduktion im Golf von Mexiko wurde wegen des Wirbelsturms eingestellt und die Mitarbeiter der Plattformen in Sicherheit gebracht. Zuvor hatte "Nate" in Mittelamerika gewütet. Mindestens 30 Menschen kamen dabei ums Leben.