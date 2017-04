Libyen will Ölproduktion deutlich ausweiten - OMV bleibt im Land

WIEN (dpa-AFX) - Ungeachtet der unsicheren politischen Situation will Libyen seine Ölproduktion deutlich ausweiten. "Wir können bis Ende August 1,1 Millionen Barrel (je 159 Liter) erreichen", sagte der Chef der nationalen Ölgesellschaft, Mustafa Sanalla, am Donnerstag in Wien. Aktuell liege die Produktion bei 700 000 Barrel am Tag. Seit wenigen Wochen seien wichtige Verladestellen wieder unter Kontrolle. Libyen, das seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi 2011 in politischen Chaos versunken ist, ist das ölreichste Land Afrikas.

Der Chef des österreichischen Energiekonzerns OMV, Rainer Seele, bekräftigte bei dem Treffen mit Sanalla, das Engagement des Konzerns in dem nordafrikanischen Staat auch in den kommenden Jahrzehnten fortzusetzen. Die OMV ist seit 1975 in Libyen aktiv. Nach der Beruhigung der politischen Lage in Libyen werde das Unternehmen seine Produktion dort steigern. "Die Anlagen sind nicht beschädigt, daher sind keine großen Investitionen nötig", sagte Vorstandsmitglied Johann Pleininger./mrd/DP/jha