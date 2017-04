Nordkorea droht "Provokateuren" mit Militärschlag

Seoul (Reuters) - Die Führung in Pjöngjang hat mit einer scharfen Warnung auf die Entsendung eines US-Flugzeugträgerverbands in Richtung Nordkorea reagiert.

Die "rücksichtslosen Aktionen für eine Invasion haben eine ernste Phase erreicht", erklärte das nordkoreanische Außenministerium am Dienstag und drohte militärische Gegenmaßnahmen an: "Wir betteln niemals um Frieden, sondern werden härteste Gegenschläge gegen die Provokateure unternehmen, um uns mit machtvoller Waffengewalt zu verteidigen." Die erhöhten Spannungen belasteten auch die Aktienmärkte in Fernost und Europa.

Der amtierende Präsident Südkoreas, Hwang Kyo Ahn, rechnet mit "weiteren Provokationen" des Nordens. Angesichts der Tagung der Obersten Volksversammlung in Pjöngjang und des bevorstehenden 105. Geburtstages von Staatsgründer Kim Il Sung sei ein neuer Atomtest denkbar, sagte er. Es wird erwartet, dass Nordkorea den Tag mit einer großen Militärparade begeht. Nordkoreas Führung nahm solche Jahrestage aber auch oft zum Anlass für demonstrative Tests seiner atomaren Sprengsätze. Im vergangenen Jahr war dies zweimal der Fall. Auf Satellitenbildern sind erhöhte Aktivitäten auf dem Atom-Testgelände Punggye Ri zu erkennen.

USA ERWARTEN VON CHINA MEHR DRUCK AUF NORDKOREAS FÜHRUNG

Die USA befürchten, dass das Land schon bald in der Lage sein könnte, Langstreckenraketen mit Atomwaffen zu bestücken und damit US-Territorium anzugreifen. Die Regierung in Washington machte deutlich, dass sie auch Militäraktion in Betracht zieht, um dies zu verhindern. Offenkundig war der jüngste Raketenangriff auf die syrische Luftwaffe auch ein Fingerzeig an Nordkorea, dass US-Präsident Donald Trump notfalls schnell und entschlossen handeln würde.

Am Sonntag beorderte Trump die Flugzeugträgergruppe "Carl Vinson" von Singapur aus in die Gewässer vor der koreanischen Halbinsel. Zugleich drängte er seinen chinesischen Kollegen Xi Jinping bei einem Treffen in Florida, China möge den Druck auf Nordkorea erhöhen, damit es sein Atomprogramm einschränke. Anscheinend setzte China daraufhin seine Ankündigung um, als Sanktion gegen Nordkoreas keine Kohle mehr von dort anzunehmen. Eine Flotte vollbeladener nordkoreanischer Kohlefrachter kehrte von chinesischen Häfen zurück, wie satellitengestützte Reuters-Schifffahrtsdaten vom Dienstag zeigten. Chinesischen Handelskreisen zufolge hat die Regierung in Peking am Freitag Importeure angewiesen, Kohle aus Nordkorea nicht mehr anzukaufen. An den Börsen von Hongkong und Shanghai gaben daraufhin vor allem Aktien von Energieunternehmen nach.