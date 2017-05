Ölpreise leicht im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 51,47 US-Dollar. Das waren 58 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 58 Cent auf 48,75 Dollar.

Marktteilnehmer verwiesen auf die steigende Förderung in den USA und die anschwellende Produktion in Libyen als Belastungsfaktoren. Das Handelsvolumen war allerdings niedriger als sonst, in den wichtigsten europäischen Ländern wird feiertagsbedingt erst am Dienstag wieder gehandelt. Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) veröffentlichte am Montag keinen Korbpreis.