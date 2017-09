Ölpreise: Leichte Kursverluste

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag im Nachmittagshandel leicht ins Minus gedreht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 55,30 Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober fiel um 13 Cent auf 49,78 Dollar. Der US-Ölpreis war am Mittag noch kurzzeitig über die Marke von 50 US-Dollar gestiegen.

Am Ölmarkt richtet sich das Interesse auf neue Daten zu den Ölreserven in den USA. Am Abend wird der Interessenverband der amerikanischen Ölindustrie, das American Petroleum Institute (API), die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche veröffentlichen, bevor die US-Regierung am Mittwoch die offiziellen Lagerdaten vorlegen wird. Experten gehen davon aus, dass die Kennzahlen weiterhin durch Folgen des Hurrikans "Harvey" verzerrt sind, der Teile der Ölindustrie im Süden der USA außer Betrieb gesetzt hatte./jsl/tos