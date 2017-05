Preis für Opec-Rohöl gesunken

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Das Opec-Sekretariat meldete am Donnerstag, dass der Korbpreis am Mittwoch 49,43 US-Dollar je Barrel (159 Liter) betragen habe. Das waren 28 Cent weniger als am Dienstag. Die Opec berechnet ihren Korbpreis auf Basis der 13 wichtigsten Sorten des Kartells./jkr/jsl

18 May 2017 | Vienna, Austria, 18 May 2017--The price of OPEC basket of thirteen crudes stood at $49.43 a barrel on Wednesday, compared with $49.71 the previous day, according to OPEC Secretariat calculations. (View Archives)