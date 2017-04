PTA-PVR: CLEEN Energy AG: Veröffentlichung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

St. Margarethen im Burgenland (pta046/12.04.2017/19:20) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 93 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent CLEEN Energy AG, Eselmühle 1, 7062 St. Margarethen, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person Name: Erwin Stricker

4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt

5. Datum der Schwellenberührung 10.04.2017

6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person

% der % der Total von Gesamtzahl der Stimmrechte, Stimmrecht beiden in % Stimmrechte des die zu e, die die (7.A + 7.B) Emittenten Aktien Finanz-/so gehören nstigen (7.A) Instrument e repräsenti eren (7.B.1 + 7.B.2) Situation am Tag 54,45 0,00 54,45 1.943.887 der Schwellenberührung Situation in der vorherigen Meldung 7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Absolut direkt Absolut indirekt Direkt in % Indirekt in % (§ (§ 91 BörseG) (§ 92 BörseG) (§ 91 BörseG) 92 BörseG) AT0000A1PY49 1.943.887 0 54,45 0,00 Summe: 1.943.887 54,45 7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 91a Abs 1 Z 1 BörseG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Instrumen Laufzeit absolut % ts Summe: 7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 91a Abs 1 Z 3 BörseG

Art Verfalldatum Ausübungszeitraum Barausgleich Stimmrechte Stimmrechte in % des / Laufzeit oder absolut Inst physische rume Abwicklung nts Summe: 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Ziffer Name Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Total von beiden kontrolliert Stimmrechte in Finanz-/sonstige (%) durch Ziffer Aktien (%) Instrumente (%) 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Kommentare Die Meldung erfolgt anlässlich der Zulassung der Aktien der CLEEN Energy AG zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse vom 10. April 2017.

(Ende)

Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Eselmühle 1, 7062 St. Margarethen Land: Österreich Ansprechpartner: Erwin Stricker Tel.: +43 2680 20600-400 E-Mail: presse@cleen-energy.at Website: www.cleen-energy.com

ISIN(s): AT0000A1PJ49 (Aktie) Börsen: Geregelter Freiverkehr in Wien

