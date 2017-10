Sicherheitskreise - Irakische Truppen nahe kurdischer Ölpipeline

Bagdad (Reuters) - Irakische Truppen sind Sicherheitskreisen zufolge im Norden des Landes auf Kurdengebiete herangerückt, in denen sich eine Ölpipeline und Grenzübergänge zu Syrien und der Türkei befinden.

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Nordwestlich von Mossul seien Panzer und Artillerieverbände eingesetzt worden, sagte ein Vertreter der kurdischen Regionalregierung am Montag. Einem Berater der irakischen Regierung zufolge ist die Kontrolle über die Grenzübergänge Teil eines Gesamtplans der Regierung. Kürzlich stimmten die Kurden in einem Referendum für die Unabhängigkeit ihres Gebietes. Damit stellten sie sich gegen die Zentralregierung in Bagdad. Diese ließ daraufhin die Armee in die von den Kurden kontrollierten Gebiete um Mossul und Kirkuk vorrücken.