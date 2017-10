Gold abgeschlagen: Mit welchen Rohstoffen Anleger im 3. Quartal wirklich Geld verdienen konnten

GO

Heute im Fokus

DAX schließt freundlich -- Dow beendet Handel stark - neue Rekorde -- Citigroup: Der Öl-Engpass kommt -- Unabhängigkeitserklärung Kataloniens rückt näher -- Lufthansa, EVOTEC, Deutsche Post im Fokus

Goldman Sachs erwägt angeblich Handelseinheit für digitale Währungen. Warum sich der Eurokurs im US-Handel nur wenig bewegt. General Motors kündigt Elektroauto-Offensive an. Facebook will wegen Russland-Affäre Anzeigen strenger prüfen. Bank-Aktien europaweit schwächer - Spanien belastet. Angriff in Las Vegas lässt Waffen-Aktien steigen.