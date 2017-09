USA: Rohöllagerbestände erneut stark gestiegen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche das dritte Mal in Folge deutlich gestiegen. Sie legten um 4,6 Millionen auf 472,8 Millionen Barrel (je 159 Liter) zu, wie das Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 3,9 Millionen Barrel erwartet.

Die Benzinbestände fielen um 2,1 Millionen auf 216,2 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) sanken um 5,7 Millionen auf 138,9 Millionen Barrel. Die US-Ölproduktion stieg in der vergangenen Woche um 1,7 Prozent auf 9,51 Millionen Barrel pro Tag.

Den Grund für den erneuten kräftigen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl und den Rückgang bei den Benzin- und Dieselreserven sehen Experten weiter in den Folgen des Hurrikans "Harvey", der einen großen Teil der Raffineriekapazitäten in den USA lahm gelegt hatte.

Die Daten im Überblick:

^ Aktuell Vorwoche

Rohöllagerbestände 472,8 468,2

Benzinlagerbestände 216,2 218,3

Destillatebestände 138,9 144,6°

(in Mio. Barrel)

Hinweis: Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich.

