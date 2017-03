"CFDs sind das einfachste und transparenteste Hebelprodukt im Derivate­bereich", urteilt Sung Woo Kim. Kim ist zertifizierter Eurex Händler und Trading-Experte bei IG Markets. Im Webinar Grundlagen des CFD-Handels will Kim wertvolles Basis­wissen rund um den CFD-Handel weitergeben. Neben einem Einblick ins CFD-Trading wird Kim im Online-Seminar auch über wichtige Basics zu Positionierungs­möglichkeiten und Ordertypen informieren. "Natürlich wollen wir uns auch die Handels­plattform von IG anschauen", so der IG-Experte.

» Hier zum CFD-Trading-Webinar mit Sung Woo Kim anmelden!

IG Experte Sung Woo Kim

Sung Woo Kim ist zertifizierter Eurex-Händler und seit 1999 im Finanzsektor tätig. Nach einem Abschluss an der Akademie für Vermögens­beratung in Frankfurt vertiefte Kim sein Wissen über die Kapital­märkte bei einem Vermögens­verwalter in der Kunden­betreuung. Kim tradet seit 2005 live an den Märkten und legt einen Schwerpunkt auf die technische Marktanalyse. Bei IG ist Kim der Ansprech­partner rund ums CFD-Trading, Trading­strategien und technische Analyse.

