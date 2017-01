Know-how für Anleger: ComStage ETF-Akademie - So werden Sie zum ETF-Profi | Nachricht | finanzen.net

Erfolgreich Investieren ist keine Kunst. Dennoch: Selbst erfahrene Anleger investieren häufig viel zu einseitig. Sie setzen alles auf eine Karte oder nur eine Anlage­klasse (z.B. Aktien) und ignorieren die für den lang­fristigen Anlage­erfolg wichtigen Grund­prinzipien. Die ComStage ETF-Akademie verspricht Abhilfe und Aufklärung: Wieso haben die mit einem Investment verbundenen Kosten maß­geblichen Einfluss auf Ihren Anlage­erfolg? Wie nutzen Sie als Anleger passive Investments, um das Risiko in Ihrem Depot zu minimieren? Und worauf müssen Sie bei der Auswahl und beim Kauf von Exchange Traded Funds achten?

In einer kurzweiligen 5-teiligen Webinar-Reihe à 60 Minuten wird Investment-Experte Thomas Meyer zu Drewer ab Februar diese Fragen klären. Melden Sie sich jetzt zur ETF-Akademie an! Die Teilnahme ist kosten­los und Sie können bequem von Ihrem PC oder Smartphone daran teilnehmen!

Ihr Experte Thomas Meyer zu Drewer

Thomas Meyer zu Drewer hat in den letzten 25 Jahren umfassende Erfahrungen in Funktionen als Leiter Fondsmanagement oder Chief Investment Officer gesammelt und hat maßgeblich beim Aufbau mehrerer ETF-Anbieter maß­geblich mitgewirkt. Seit 2008 ist Thomas Meyer zu Drewer Geschäfts­führer bei ComStage, dem ETF-Ableger der Commerzbank.

Themen und Termine der ComStage ETF-Akademie

Mi, 01.02.: Teil 1 – Warum eigentlich sparen? Die Kosten als maß­geblicher Einfluss­faktor auf Ihren Anlageerfolg. Der sinnvolle Einsatz von ETFs als kosten­effizientes, diversifi­ziertes und trans­parentes Anlagevehikel.

Mi, 08.02.: Teil 2 – Aktiv vs. Passiv - Worin unterscheiden sich ETFs zu aktiven Fonds?

Mi, 15.02.: Teil 3 – Was ist eigentlich ein Index und welche Indizes gibt es überhaupt?

Di, 21.02.: Teil 4 – Anlageziele und Anwendungsmöglichkeiten von ETFs

Mi, 01.03.: Teil 5 – Investieren in ETFs – Orderwege und Handelszeiten



Die Webinare finden jeweils abends (18 bzw. 19 Uhr) statt.

