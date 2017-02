Robo-Investing: So will Scalable Capital die Vermögensverwaltung revolutionieren | Nachricht | finanzen.net

Wenn Erik Podzuweit über Vermögens­anlage und -allokation redet, erkennen Sie sofort, dass hier ein Ex-Investmentbanker vor Ihnen steht. Erik ist einer der Gründer bei Scalable Capital, einem FinTech, in dem Leute mit Karrieren bei Goldman Sachs, McKinsey & Co. an der Vermögensverwaltung der Zukunft arbeiten. Mit seinem 45 Mann starken FinTech Scalable Capital mischt er gerade die Finanz­szene auf, bietet Anlegern professionelle Investment­lösungen mit computergestützt optimierten Rendite-Risiko-Profilen an.

Nächsten Dienstag haben wir Erik Podzuweit im finanzen.net Webinar zu Gast. Der Unternehmer verspricht spannende Einblicke in den Investmentprozess bei Scalable. Wie sieht eine optimale Portfolio­allokation aus? Wie nutzen die Experten bei Scalable Capital wissenschaftliche Forschungs­arbeiten und Nobelpreis gekürte Modelle, um Investment­depots unter Rendite-Risiko-Gesichtspunkten zu optimieren? Melden Sie sich jetzt zu diesem viel­versprechenden Webinar an! Die Teilnahme ist kostenlos und Sie können bequem von Ihrem PC oder Smartphone daran teilnehmen!

Über Erik Podzuweit

Erik Podzuweit verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzbereich und im Aufbau digitaler Geschäftsmodelle. Zuletzt war er als Co-CEO für das Deutschlandgeschäft von Westwing Home & Living verantwortlich. Zuvor arbeitete Erik sieben Jahre als Executive Director bei Goldman Sachs in London und Frankfurt. Dort betreute er Finanzinstitute im Bereich Kapitalanlagen und war für eine elektronische Handelsplattform zuständig. Erik Podzuweit studierte Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in Kiel und Warwick und lehrte als Tutor im Bereich Statistik und Ökonometrie.

