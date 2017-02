Trading-Analyse Markus Pütz: Tagesanalyse 13.02.2017 | Nachricht | finanzen.net

Marktkommentar:

Alles sehr eng derzeit im DAX. Oberhalb von 11687 scheint alles ok im Stundenchart. Die Technik ist leicht negativ. Nach oben wichtig der Kursbereich 11700-11730. Sollte dieser nachhaltig nach oben gebrochen werden könnte es erneut einen Kursanstieg in den Bereich 11855-11893 geben. Der Tages- und der Wochenchart geben noch Raum bis 11981-11996, obwohl ich denke das ein Überwinden des Kursbereichs 11855-11893 nicht einfach wird. Wichtig im Tageschart nun die 11659. Darunter könnten dann Tenkan bei 11592 und die Oberkante der Tageswolke bei 11554 angelaufen werden. Wichtig darunter der kleine Unterstützungsbereich zwischen 11425-11400. Darunter könnte es einen weiteren Kursrückgang in den Bereich 11205-11024 geben. Schwierig derzeit den weiteren Kursverlauf zu prognostizieren. Für ein abfallen nach unten spricht zumindest das auch der Nikkei und der DOW sich nun an schwierigen Widerstandsmarken befinden. Die Vorgaben aus Asien heute in grün. In Japan konnte der Nikkei zulegen, obwohl die BIP Zahlen etwas schlechter als erwartet waren. Der Long-Kumo-Breakout im Tageschart wurde vorerst bestätigt. Der Nikkei kommt bei 19509 an einen starken Wiederstand. Es ist die Abwärtstrendlinie vom Hoch bei 20973 kommend. Kann 19509 nachhaltig nach oben gebrochen werden könnte der Kursbereich um 19800 angelaufen werden. Die Tageswolke unterstützt zwischen 19131-18959. Der DOW Jones konnte ein neues ATH ausbilden. Die Kursmarke 20091 scheint überwunden. Der nächste Widerstand im Tageschart nun bei 20277 im Wochenchart bei 20362. Darüber wäre im Wochenchart Luft bis in die Region um 20800. Ich denke jedoch das kein nachhaltiger Anstieg über den Kursbereich 20277-20362 erfolgen wird. Rein charttechnisch gesehen sieht zwar noch alles gut aus jedoch ist eine deutliche Übertreibung feststellbar. Der DOW ist seit Oktober 2011 um gut 9700 Punkte gestiegen ohne einen nennenswerten Rücksetzer.Er notiert derzeit über 3000 Punkte oberhalb der Monatswolke. Ich denke wir bewegen uns hier auf dünnem Eis. Es wird sich nun zeigen müssen, ob der Anstieg über 20362 nachhaltig gelingen kann. Mit Spannung wird Trump´s Erklärung zur Steuerpolitik erwartet. Trump hatte ja deutliche Steuererleichterungen angekündigt. Auch die mögliche Abschaffung des "Dodd Frank-Act" trug mit Sicherheit zum derzeitigen Kursanstieg an den US-Märkten bei. Beides birgt allerdings neben neuen Chancen auch nicht unbeträchtliche Risiken.

Ausblick Japan:

Der Nikkei steht aktuell (07:00) bei 19459,15 Punkten ein Plus von 80,22 Punkten oder 0,41 Prozent. Im 10 Minutenchart notiert der Nikkei oberhalb der Wolke, im Stunden- und im Tageschart darüber. Das Long-Kursziel 19436 wurde erreicht. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 19509, 19544, 19591, 19644, 19721. Auf der Unterseite zu beachten 19436, 19288, 19179, 19071, 18944, 18796, 18718, 18642, 18512, 18400, 18235, 18174, 18078, 18000, 17925, 17738, 17660, 17590, 17520, 17450, 17436, 17388, 17291, 17242, 17140, 16932, 16790, 16572, 16408. Tenkan nun bei 19471 Kijun bei 19406. Der Ichimoku hat damit ein starkes Kaufsignal erzeugt. Die Stundenwolke stellt zwischen 19275-19164 eine Unterstützung dar. Die Technik ist leicht negativ. Der MACD ist neutral und die Stochastik hat ein Verkaufssignal erzeugt.

Im übergeordneten Tageschart notiert der Nikkei nun oberhalb der Wolke. Tenkan nun bei 19161 Kijun bei 19170. Der Ichimoku hat damit ein neutrales Verkaufssignal erzeugt. Der Long-Kumo-Breakout wurde vorerst bestätigt. Der Nikkei notiert wieder über Tenkan und Kijun. Die Technik im Tageschart ist leicht positiv. Der MACD ist leicht positiv und die Stochastik überkauft. Die Tageswolke stellt zwischen 19131-18859 eine Unterstützung dar. Auf der Long-Seite zu beachten 19509, 19591, 19644, 19721, 19844, 19881, 19931, 20000. Die nächsten Short-Kursziele nun bei 19436, 19288, 19179, 19071, 18995, 18785, 18718, 18642, 18512, 18400, 18235. 18174, 18078. 18000, 17925, 17738, 17590, 17520, 17450, 17436, 17388, 17291, 17242, 17140, 16932, 16790, 16572, 16408, 16252, 16171,15827, 15644, 15550, 15338, 15171, 14959, 14822, 14792, 14511, 14321, 14171 und 14000.

Im Wochenchart gelangen wir bei 19509 an einen starken Widerstand. Es ist die Abwärtstrendlinie vom Hoch bei 20973 kommend. Hier kann die derzeitige Kursbewegung wahrscheinlich enden.

Ausblick USA:

Der DOW steht aktuell (07:33) bei 20296 Punkten. Im 10 Minutenchart notiert der DOW unterhalb der Wolke, im Stunden- und im Tageschart darüber. Das Long-Kursziel 20277 wurde erreicht. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 20322, 20362. Die nächsten Short-Kursziele nun bei 20277, 20189, 20144, 20091, 20000, 19929, 19847, 19721, 19567, 19447, 19381, 19358, 19277, 19238, 19144, 19087, 18866, 18844, 18760 18621, 18576, 18494, 18406, 18354, 18305, 18249, 18178, 17590. Tenkan nun bei 20305, Kijun bei 20264. Die Technik ist leicht negativ. Der MACD ist neutral und die Stochastik hat ein Verkaufssignal erzeugt. Die Stundenwolke stellt zwischen 20179-20128 eine Unterstützung dar.

Im übergeordneten Tageschart notiert der Dow oberhalb der Wolke. Der Long-Kumo-Breakout wurde vorerst bestätigt. Tenkan nun bei 20167, Kijun bei 20003. Der DOW notiert über Tenkan und Kijun. Die Wolke stellt zwischen 19858-19535 eine Unterstützung dar. Die Technik ist leicht positiv. Der MACD ist leicht positiv und die Stochastik ist überkauft. Die nächste Hauptunterstützung nun bei 20091, 19201 vor 18305 und 17866. Die nächsten Unterstützungen nun bei 20277, 20144, 20091, 19871, 19785, 19721, 19567, 19447, 19381, 19358, 19277, 19238, 19144, 19087, 19005, 18866, 18844, 18760, 18621, 18576, 18494, 18406, 18354,18305,18249, 18178, 18055,18000, 17866 17530, 17429, 17370, 17235, 17200, 17140, 17025, 16820, 16721, 16521, 16414, 16276, 16200, 16000, 15871 und 15450. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 20322, 20362, 20421, 20477, 20509, 20585.

Der DOW ist über Tenkan und Kijun gestiegen. Im Ichimoku derzeit alles auf grün, Die Technik nun leicht positiv. Kurziel nun die Region 20277-20362. Hier ein großer Widerstand. Wird dieser nachhaltig nach oben gebrochen könnten die neuen Kursziele im Bereich um 20800 liegen.

Ausblick Deutschland:

Der DAX stieg Freitag auf 11666,97 Punkte ein Plus von 24,11 Punkten oder 0,21 Prozent. Der DAX steht aktuell (07:47) bei 11678 Punkten knapp darüber. Im 10 Minutenchart notiert der DAX innerhalb der Wolke, im Stunden- und im Tageschart darüber. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 11712, 11741, 11772, 11800, 11820, 111839, 11855, 11881, 11917, 11940, 11958, 11972, 12015, 12035, 12073, 12085, 12099, 12114, 12127, 12150, 12166, 12194, 12221, 12251, 12286 12301, 12331, 12360, 12374, 12400, Die nächsten Short-Kursziele nun bei 11671, 11659, 11626, 11659, 11626, 11595, 11573, 11523, 11494, 11463, 11400, 11368, 11321, 11285, 11221, 11125,11064, 11000, 10929, 10879, 10850, 10829, 10807, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10553, 10494, 10435, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221, 10184, 10140, 10116, 10055, 10029, 9979. Tenkan nun bei 11687. Kijun bei 11681. Der Ichimoku hat damit ein starkes Kaufsignal erzeugt. Die Technik ist leicht negativ. Der MACD ist neutral und die Stochastik hat ein Verkaufssignal erzeugt. Die Stundenwolke stellt zwischen 11658-11599 eine Unterstützung dar. Die nächsten Widerstände nun bei 11692 und 11730.

Im übergeordneten Tageschart notiert der DAX nun oberhalb der Wolke. Der Long-Kumo-Breakout wurde vorerst bestätigt. Tenkan nun bei 11591 und Kijun bei 11678. Der Ichimoku hat damit ein schwaches Verkaufssignal erzeugt. Die Technik im Tageschart ist nicht einheitlich. Der MACD ist leicht negativ und die Stochastik hat ein Kaufsignal erzeugt. Die nächsten wichtigen Unterstützungen nun bei 11659, 11626, 11573, 11523, 11494, 11463, 11433, 11368, 11321, 11285, 11221, 11125, 11064, 11000, 10929, 10879, 10850, 10829, 10807, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10553, 10494, 10435, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221, 10184, 10140, 10116, 10055, 10029, 9979, 9905, 9821, 9761, 9679, 9611, 9521, 9450, 9382, 9312, 9271, 9221, 9198, 9112. Die Tageswolke stellt zwischen 11554-11024 eine Unterstützung dar. Die nächsten wichtigen Long-Kursmarken nun bei 11712, 11772, 11800, 11855, 11881, 11917, 11940, 11958, 11972, 12015, 12035, 12073, 12085, 12099, 12114, 12127, 12150, 12166, 12194, 12221, 12251, 12286 12301, 12331, 12360, 12374, 12400, Das letzte Swing-Tief nun bei 9966. Die nächste Unterstützungszone dann zwischen 9985-9849. Die Oberkante der Monatswolke nun bei 10225.

Der DAX notiert wieder über Tenkan und Kijun. Oberhalb von 11730 würde der kurzfristige Abwärtstrend nach oben gebrochen und die Kursregion 11855-11893 könnte nochmals angelaufen werden. Fällt der Dax erneut nachhaltig unter 11659 und schliesst dort wäre ein erneutes Anlaufen der Tageswolke wahrscheinlich.

Wir haben derzeit aber politische Börsen und die News und die Reaktion der Märkte darauf bestimmen die Kurse. Charttechnik kann in diesen Tagen durch die gelieferten Kursmarken nur Anhaltspunkte und Unterstützung liefern. Bleiben Sie Vorsichtig.

Zwischen 11712 und 11659 ist der DAX neutral. Oberhalb von 11712 können eng abgesicherte Long-Positionen mit den Kurszielen 11730, 11772, 11800, 11839, 11855, 11881, 11917, 11940, 11958, 11972, 12015, 12035, 12073, 12085, 12099, 12114, 12127, 12150, 12166, 12194, 12221, 12251, 12286 12301, 12331, 12360, 12374, 12400, 12421, 12452 12474, 12492, 12517, 12531, 12577, 12600, 12615, 12629, 12654, 12671, 12695 eröffnet werden.

Unterhalb von 11659 können eng abgesicherte Short-Positionen mit den Kurszielen 11626, 11595, 11573, 11523, 11509, 11463, 11433, 11388, 11368, 11300, 11285, 11221, 11200, 11183, 11150, 11125, 11064, 11000, 10975, 10929, 10879, 10850, 10829, 10807, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10553, 19494, 10435, 10400, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221, 10184, 10140, 10116, 10055, 10029, 10000, 9979, 9960, 9905, 9844, 9821, 9761, 9740, 9700, 9679, 9611, 9591, 9521, 9478, 9450, 9419, 9379, 9350, 9335, 9312, 9275, 9221, 9198, 9131, 9085, 9044, 9021, 8979, 8960, 8944, 8900, 8871 8829, 8812, 8799, 8772,8726, 8699, 8630, 8597, 8544, 8522, 8498, 8471, 8440, 8419, 8400, 8378, 8350, 8311, 8280, 8245 eröffnet werden.

Heute zu beachten:

08:00 Deutschland: Großhandelspreisindex (Jahr und Monat) !

HINWEIS:

