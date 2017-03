Trading-Analyse Markus Pütz: Tagesanalyse 16.03.2017 | Nachricht | finanzen.net

Marktkommentar:

Der DAX konnte gestern erneut ansteigen und hat über der Kursmarke 12000 geschlossen. Nachbörslich im Zuge der US-Zinsentscheidung konnte der Dax weiter zulegen. Es wird sich nun zeigen müssen, ob der Kursbereich 12095 nachhaltig nach oben gebrochen werden kann. Im Stundenchart gab es einen Long-Kumo-Breakout. Die nächsten Widerstände hier bei 12095 und 12139. Darüber könnte der DAX dann vermutlich bis in den Kursbereich 12230 ansteigen. Auf der Unterseite als Unterstützung 12075, 12035, 11982, 11940 und 11910. Darunter dann der Kursbereich 11855-11835. Die Tageswolke ist sehr dünn und unterstützt zwischen 11718-11647. Darunter die Unterstützungen 11439 aus dem Tageschart und 11271 aus dem Wochenchart. Kijun im Wochenchart bei 11038. Tageschart der MACD nun wieder neutral. Die Stochastik ist neutral. Die Vorgaben aus Asien heute uneinheitlich. In Japan heute im Fokus der Zinsentscheid und die Pressekonferenz der BoJ. Der Nikkei notiert derzeit leicht höher. Der nächste Widerstand hier bei 19739, die nächste Unterstützung bei 19509. Der US-Markt konnte trotz der Zinserhöhung ansteigen. Der nächste Widerstand nun bei 20974. Aus dem Tages- und Wochenchart lassen sich jedoch noch Kursziele bis 21630 ableiten. Da der DOW aber bereits über 4000 Punkte von seiner Monatswolke entfernt ist, denke ich eher das es in den nächsten Wochen eher eine Seitwärts- Abwärtsbewegung geben wird. Der Markt ist aber schwer einzuschätzen da wir uns im "Uncharted Territory" befinden. Im Tageschart ist der MACD noch negativ und die Stochastik ist neutral.

Ausblick Japan:

Der Nikkei steht aktuell (05:43) bei 19603,32 Punkten ein Plus von 25,94 Punkten oder 0,13 Prozent. In allen drei Zeitebenen notiert der Nikkei oberhalb der Wolke. Im Stundenchart gab es einen Long-Kumo-Breakout, der noch durch weiter steigende Notierungen bestätigt werden muss. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 19644, 19739, 19844, 19929, 20000.. Auf der Unterseite zu beachten 19544, 19509, 19361, 19288, 19179, 19071, 18944, 18796, 18718, 18642, 18512, 18400, 18235, 18174, 18078, 18000, 17925, 17738, 17660, 17590, 17520, 17450, 17436, 17388, 17291, 17242, 17140, 16932, 16790, 16572, 16408. Tenkan nun bei 19525 Kijun bei 19525. Die Stundenwolke stellt zwischen 19607-19566 eine Unterstützung dar. Die Technik ist leicht positiv. Der MACD ist leicht positiv und die Stochastik ist überkauft. Die nächste Hürde nun bei 19739. Die nächste Unterstützung bei 19509.

Im übergeordneten Tageschart notiert der Nikkei oberhalb der Wolke. Tenkan nun bei 19483 Kijun bei 19351. Die Technik im Tageschart ist nicht einheitlich. Der MACD ist leicht positiv und die Stochastik hat ein Verkaufssignal erzeugt. Die Tageswolke stellt zwischen 19229-19178 kaum eine Unterstützung dar. Auf der Long-Seite zu beachten 19644, 19739, 19844, 19881, 19931, 20000. Die nächsten Short-Kursziele nun bei 19544, 19509, 19361, 19288, 19179, 19071, 18995, 18785, 18718, 18642, 18512, 18400, 18235. 18174, 18078. 18000, 17925, 17738, 17590, 17520, 17450, 17436, 17388, 17291, 17242, 17140, 16932, 16790, 16572, 16408, 16252, 16171,15827, 15644, 15550, 15338, 15171, 14959, 14822, 14792, 14511, 14321, 14171 und 14000.

Der Nikkei notiert über Tenkan und Kijun und über der Tageswolke. Der Widerstand 19509 konnte nach oben gebrochen werden. Gelingt dies nachhaltig, sieht der Tageschart wieder deutlich positiver aus.

Ausblick USA:

Der DOW steht aktuell (06:05) bei 20971 Punkten. In allen drei Zeitebenen notiert der DOW oberhalb der Wolke. Im Stundenchart gab es einen Long-Kumo-Breakout. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 20974, 21127, 21204, 21232. Die nächsten Short-Kursziele nun bei 20831, 20800, 20744, 20687, 20613, 20509, 20477, 20421, 20362, 20322, 20277, 20189, 20144, 20091, 20000, 19929, 19847, 19721, 19567, 19447, 19381, 19358, 19277, 19238, 19144, 19087, 18866, 18844, 18760 18621, 18576, 18494, 18406, 18354, 18305, 18249, 18178, 17590. Tenkan nun bei 20957, Kijun bei 20916. Der Ichimoku hat damit ein schwaches Kaufsignal erzeugt. Die Technik ist positiv. Der MACD ist positiv, die Stochastik überkauft. Die Stundenwolke stellt zwischen 20853-20847 kaum eine Unterstützung dar. Unterhalb von 20838 wird der Stundenchart wieder negativ und der Kursbereich 20554-20478 könnte angelaufen werden.

Im übergeordneten Tageschart notiert der Dow oberhalb der Wolke. Tenkan nun bei 20878, Kijun bei 20879. Der Ichimoku hat ein schwaches Verkaufssignal erzeugt. Der DOW konnte jedoch über Tenkan und Kijun ansteigen. Die Wolke stellt zwischen 20341-20165 eine Unterstützung dar. Die Technik ist negativ. Der MACD hat ins negative gedreht und die Stochastik ist neutral. Die nächste Hauptunterstützung nun bei 20509, 20091, 19201 vor 18305 und 17866. Die nächsten Unterstützungen nun bei 20831, 20800, 20744, 20689, 20613, 20509, 20421, 20362, 20322, 20277, 20144, 20091, 19871, 19785, 19721, 19567, 19447, 19381, 19358, 19277, 19238, 19144, 19087, 19005, 18866, 18844, 18760, 18621, 18576, 18494, 18406, 18354,18305,18249, 18178, 18055,18000, 17866 17530, 17429, 17370, 17235, 17200, 17140, 17025, 16820, 16721, 16521, 16414, 16276, 16200, 16000, 15871 und 15450. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 20974, 21127, 21204, 21232, 21292, 21388.

Der DOW ist konnte erneut über Tenkan und Kijun ansteigen. Es besteht weiterhin ein schwaches Verkaufssignal. Der nächsten Widerstände nun bei 20974, 20996 und 21127. Im Tageschart ist die Technik nun negativ. Bedenklich bleibt im Wochenchart nun die Divergenz im MACD der das neue Hoch nicht bestätigt. Auch im Monatschart nun ein erstes leichtes Anzeichen für ein mögliches Ende der Bewegung. Bis 21127 nun einige Widerstände im Weg.

Ausblick Deutschland:

Der DAX stieg gestern auf 12009,87 Punkte ein Plus von 21,08 Punkten oder 0,17 Prozent. Der DAX steht aktuell (06:17) bei 12092 Punkten deutlich darüber. In allen drei Zeitebenen notiert der DAX oberhalb der Wolke. Die Long-Kursziele 12035 und 12075 wurden erreicht. Die nächsten Long-Kursziele nun bei 12095, 12114, 12139, 12160, 12194, 12225, 12251, 12286 12301, 12331, 12360, 12374, 12400, Die nächsten Short-Kursziele nun bei 12075, 12035, 12012, 11982, 11940, 11910, 11893, 11881, 11800, 11771, 11741, 11712, 11671, 11659, 11626, 11659, 11626, 11595, 11573, 11523, 11494, 11463, 11400, 11368, 11321, 11285, 11221, 11125,11064, 11000, 10929, 10879, 10850, 10829, 10807, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10553, 10494, 10435, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221, 10184, 10140, 10116, 10055, 10029, 9979. Tenkan nun bei 12085. Kijun bei 12043. Die Technik ist positiv. Der MACD ist positiv und die Stochastik überkauft. Die Stundenwolke stellt zwischen 11988-11974 kaum eine Unterstützung dar. Wichtig, ob es gelingt die die Kursmarke 12095 nachhaltig nach oben zu brechen und der Kursbereich 12139 erreicht werden kann.

Im übergeordneten Tageschart notiert der DAX oberhalb der Wolke. Tenkan nun bei 12013 und Kijun bei 11915. Im Ichimoku damit wieder alles auf grün. Die Technik im Tageschart ist neutral Der MACD ist neutral und die Stochastik ist überkauft. Die nächsten wichtigen Unterstützungen nun bei 12075, 12035, 12012, 11982, 11940, 11910, 11893, 11800, 11771, 11748, 11712, 11659, 11626, 11573, 11523, 11494, 11463, 11433, 11368, 11321, 11285, 11221, 11125, 11064, 11000, 10929, 10879, 10850, 10829, 10807, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10553, 10494, 10435, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221, 10184, 10140, 10116, 10055, 10029, 9979, 9905, 9821, 9761, 9679, 9611, 9521, 9450, 9382, 9312, 9271, 9221, 9198, 9112. Die Tageswolke stellt zwischen 11718-11647 kaum eine Unterstützung dar. Die nächsten wichtigen Long-Kursmarken nun bei 12095, 12114, 12127, 12160, 12166, 12194, 12225, 12251, 12286 12301, 12331, 12360, 12374, 12400, Das letzte Swing-Tief nun bei 11724. Die nächste Unterstützungszone um 11400, 11271 dann zwischen 9985-9849. Die Oberkante der Monatswolke nun bei 10508.

Der DAX notiert über Tenkan und über Kijun. Vom Ichimoku im Tageschart daher wieder alles auf grün. Der nächsten Widerstände bei 12095, 12138. Darüber könnte der Kursbereich 12160-12230 angelaufen werden. Die nächsten Unterstützungen im Tageschart bei 11982, 11940, 11910 und 11871.

Wir haben derzeit aber politische Börsen und die News und die Reaktion der Märkte darauf bestimmen die Kurse. Charttechnik kann in diesen Tagen durch die gelieferten Kursmarken nur Anhaltspunkte und Unterstützung liefern. Bleiben Sie Vorsichtig.

Zwischen 12110 und 12075 ist der DAX neutral. Oberhalb von 12110 können eng abgesicherte Long-Positionen mit den Kurszielen 12139, 12160, 12194, 12225, 12251, 12286 12301, 12331, 12360, 12374, 12400, 12421, 12452 12474, 12492, 12517, 12531, 12577, 12600, 12615, 12629, 12654, 12671, 12695 eröffnet werden.

Unterhalb von 12075 können eng abgesicherte Short-Positionen mit den Kurszielen 12055, 12035, 12012, 11960, 11920, 11910, 11893, 11800, 11782, 11741, 11712, 11678, 11659, 11626, 11595, 11573, 11523, 11509, 11463, 11433, 11388, 11368, 11300, 11285, 11221, 11200, 11183, 11150, 11125, 11064, 11000, 10975, 10929, 10879, 10850, 10829, 10807, 10760, 10721, 10680, 10650, 10615, 10553, 19494, 10435, 10400, 10380, 10340, 10300, 10265, 10221, 10184, 10140, 10116, 10055, 10029, 10000, 9979, 9960, 9905, 9844, 9821, 9761, 9740, 9700, 9679, 9611, 9591, 9521, 9478, 9450, 9419, 9379, 9350, 9335, 9312, 9275, 9221, 9198, 9131, 9085, 9044, 9021, 8979, 8960, 8944, 8900, 8871 8829, 8812, 8799, 8772,8726, 8699, 8630, 8597, 8544, 8522, 8498, 8471, 8440, 8419, 8400, 8378, 8350, 8311, 8280, 8245 eröffnet werden.

Heute zu beachten:

07:30 Japan: BoJ: Pressekonferenz !!

11:00 EU: Kern-VPI (Jahr und Monat) !

11:00 EU: Verbraucherpreisindex (Jahr und Monat) !!

13:00 GB: Quantitative Lockerung (Monat)

13:00 GB: Bekanntmachung zum Zinssatz der Bank von England !!

13:00 GB: MPC Versammlungsprotokoll !!

13:30 USA: Baugenehmigungen (Monat) !

13:30 USA: Wohnungsbaubeginne (Monat) !

13:30 USA: Anträge und weitergeführte Anträge auf Arbeitslosenhilfe !!!

13:30 USA: Philly FED Auftragseingänge (Monat)

13:30 USA: Philly FED bezahlte Preise (Monat)

13:30 USA: Philly FED Geschäftsbedingungen (Monat)

13:30 USA Philly FED Beschäftigung (Monat) !

13:30 USA: Philly FED Herstellungsindex (Monat) !!

13:30 Kanada: Erwerb ausländischer Wertpapiere (Monat)

14:45 USA: Bloomberg Verbrauchervertrauen

15:00 USA: JOLTS Report (Monat) !!

15:30 USA: Erdgaslagerung

Markus Pütz, Einzelhandelskaufmann, 47 Jahre, seit 20 Jahren an der Börse aktiv. Seit 3 Jahren Daytrader hauptsächlich im Bereich DAX-CFDs. Gründer und einer der Administratoren der Facebook-Gruppe DAX Trader von finanzen.net mit derzeit rund 4.500 Mitgliedern.

