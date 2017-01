Wall Street-Ausblick: Markus Koch: "Das sind 2017 die Knackpunkte an der Wall Street" | Nachricht | finanzen.net

Fast jeder Anleger kennt ihn. Markus Koch berichtet in TV, Print und diversen Online-Formaten regelmäßig aus dem Herzen der Wall Street. Der "Börsenkoch" kann nicht nur komplizierte Börsen­zusammen­hänge allgemein­verständlich erklären, er redet auch Klartext, wenn er beispiels­weise den künftigen US-Präsidenten als "bockiges Kind" oder "psycho­pathischen Dauer­lügner" brandmarkt.

Im Webinar am Montagabend können Sie Markus Koch live erleben. Erfahren Sie, was die US-Börse von Donald Trump erwartet, welchen Einfluss die ameri­kanische Noten­bank im Jahr 2017 auf die Wall Street nehmen könnte, wie sich die wirtschaftliche Situation der USA, der Ölpreis oder auch der Dollar auf die Börsen im Jahres­verlauf auswirken könnten. Melden Sie sich jetzt zu diesem viel­versprechenden Webinar an, die Teilnahme ist kostenfrei und Sie können bequem vom heimischen PC daran teilnehmen!

Ein besonderes Dankeschön geht an CitiFirst bzw. die Citigroup Global Markets Deutschland AG. CitiFirst hat dieses Webinar mit CitiFirst-Experte Markus Koch ermöglicht und gemeinsam mit finanzen.net organisiert.

