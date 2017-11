Die Börsenliga: Bitcoin, Gold und US-Techwerte in der sportlichen Analyse

Im Webinar am 7. November nehmen Daniel Saurenz von Feingold Research und Nicolai Tietze vom X-markets-Team Aktien unter die Lupe, die derzeit besonders "heiß" sind. Außerdem gehen die beiden Börsenprofis folgenden Fragen nach: Ist die Bitcoin-Euphorie vergleichbar mit der Tulpenblase? Oder sind 120 Milliarden Marktkapitalisierung erst der Anfang? Werden im Windschatten Gold und Silber wieder attraktiver?

Dazu bieten sich aus Sicht der Experten weitere sportliche Vergleiche an: Flutet die EZB ebenso wie die Briten im Fußball den Markt weiter mit Geld? Bildet die Premier League womöglich eine ähnliche Blase aus wie der Zinsmarkt in Europa? Sind ManCity und Co. so ambitioniert bewertet wie der DAX? Melden Sie sich jetzt zu diesem Webinar an, die Börsenprofis geben ihre Antworten am 7. November. Sie können bequem von Ihrem PC, Tablet oder Smartphone am Live-Event teilnehmen - selbstverständlich kostenfrei!

Daniel Saurenz von Feingold Research und Nicolai Tietze blicken außerdem in die USA, wo der Dow Jones auf Rekordjagd ist. Wann reißt die Serie am US-Markt und wie geht es bei Netflix, Apple, Amazon, Facebook und Google weiter?

In der fünfteiligen Webinar-Reihe besprechen Nicolai Tietze und Daniel Saurenz die Börsen-Highflyer der Woche und geben offensive sowie defensive Trading-Tipps. Die beiden bekennenden Fußballfans gehen die Veranstaltung sportlich an und ziehen auch Parallelen zur Fußball-Bundesliga. So gibt es den Aufreger der Woche: Welche Szene in der Fußball-Bundesliga muss diskutiert werden und welche "Aufreger-Aktie" sorgt bei Börsianern für ebenso große Diskussionen.

Ihre Experten

Daniel Saurenz ist Diplom-Kaufmann mit Abschluss an der Uni Mainz. Seine Studienschwerpunkte waren Finanzwirtschaft, Steuern, Wirtschaftsprüfung und Marketing. Seit dem Jahr 1998 ist er an der Börse aktiv, seit 2006 ist er als Wirtschaftsjournalist tätig.

Nicolai Tietze vom X-markets-Team der Deutschen Bank ist mitverantwortlich für die Produktpalette und den Vertrieb von Hebelprodukten und Zertifikaten. Außerdem schreibt er Kolumnen für verschiedene Finanzportale und ist ein begehrter Interviewpartner der Fernsehsender. Nach einer Banklehre und einem Betriebswirtschaftsstudium an der ESB Business School in Reutlingen und London startete Nicolai Tietze seine berufliche Laufbahn 2002 bei der Deutschen Bank als Aktienhändler.

