Für Sung Woo Kim sind CFDs "das einfachste und transparenteste Hebelprodukt im Derivate­bereich". Kim ist zertifizierter Eurex-Händler und Trading-Experte bei IG Markets. Im Online-Seminar Grundlagen des CFD Handels gab Kim wertvolles Basis­wissen rund ums CFD-Trading weiter. Anleger erhielten Informationen rund um den CFD-Handel und erfuhren wichtige Basics zu Positionierungs­möglichkeiten und Ordertypen. Zudem gewährte Kim Einblicke in die Handels­plattform der IG und legte Anlegern, die diese testen wollen, auch das kostenlose Demokonto der IG ans Herz.

Wenn Sie das Webinar verpasst haben, können Sie hier die Aufzeichnung ansehen.

IG Experte Sung Woo Kim

Sung Woo Kim ist zertifizierter Eurex-Händler und seit 1999 im Finanzsektor tätig. Nach einem Abschluss an der Akademie für Vermögens­beratung in Frankfurt vertiefte Kim sein Wissen über die Kapital­märkte bei einem Vermögens­verwalter in der Kunden­betreuung. Kim tradet seit 2005 live an den Märkten und legt einen Schwerpunkt auf die technische Marktanalyse. Bei IG ist Kim der Ansprech­partner rund ums CFD-Trading, Trading­strategien und technische Analyse.

Webinar verpasst?

Verpassen Sie kein Anleger-Webinar mehr! Wir informieren Sie gerne rechtzeitig über anstehende Webinare. Tragen Sie sich einfach in unseren Webinar-Newsletter ein!

Bildquellen: svilen mitkov / Shutterstock.com, svilen_mitkov / Shutterstock.com