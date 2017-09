Investmentsteuerreform 2018: Das müssen Anleger jetzt wissen

Erträge auf der Fondsebene sind in Deutschland derzeit noch komplett steuerfrei. Fondsmanager können - anders als etwa ein Privatanleger in seinem Depot - innerhalb des Fonds umschichten, ohne Rücksicht auf die Steuer nehmen zu müssen. Ab dem 1. Januar 2018 wird sich das ändern, dann tritt das Gesetz zur Reform der Investment­besteuerung in Kraft.

Welche steuerlichen Neuregelungen ab dem neuen Jahr für Sie als Anleger besonders wichtig sind und welche Vorkehrungen Sie treffen können, erläuterten Ihnen am 18. September Steuer­experte Dr. Thomas Elser und ComStage-Geschäftsführer Thomas Meyer zu Drewer. Haben Sie die Live-Veranstaltung verpasst? Kein Problem! Schauen Sie sich hier die Webinar-Aufzeichnung an!

Ihre Experten im Webinar



Dr. Thomas Elser ist Steuerberater bei der auf Transaktionen, Investments und Tax Compliance spezialisierten Steuerkanzlei TAXGATE. Sein Studium absolvierte er in Stuttgart. Nach Lehrstuhl­tätigkeit und Promotion an der Universität Hohenheim war er von 2001 bis 2014 bei einer internationalen Wirtschafts­kanzlei tätig. Seit 2015 berät er bei TAXGATE Unternehmen, Banken, Finanz­investoren, Family Offices und Privat­personen bei steuerlichen Strukturierungs­fragen.

Thomas Meyer zu Drewer ist als Geschäfts­führer verantwortlich für ComStage ETFs. Er absolvierte neben dem Abschluss seines Diploms in Volkswirtschafts­lehre in Bonn das Berufs­diplom "Certified European Financial Analyst" (CEFA). Seine Karriere begann als Trainee bei der Commerzbank AG. Später war er Senior Fonds­manager bei der ADIG Investment in Frankfurt. Es folgten Tätigkeiten als Leiter des Fonds­managements und als Vorstands­mitglied bei zwei großen Asset Managern in München. Vor seiner Zeit bei ComStage ETFs war er einige Jahre für einen ausländischen Vermögens­verwalter tätig. Mit Exchange Traded Funds ist er seit der Einführung in Europa im April 2000 beschäftigt.

