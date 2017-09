Behavioral Finance - mit Börsenpsychologie zum Tradingerfolg

Enttäuschung, Verzweiflung, Angst, Gier - Menschen handeln nicht immer vernünftig; allzu häufig stehen Gefühle dem gesunden Menschen­verstand im Wege. Gerade beim Trading sind Emotionen besonders hinderlich, sie verleiten Anleger zu irrationalen Entscheidungen. Im Webinar am 12. September zeigt Ihnen Investment-Experte Matthias Hüppe von HSBC, warum sich die Aktienmärkte nicht immer rational verhalten und wie Sie davon profitieren können.

"Wir wollen uns auch anschauen, weshalb Anleger in Fallen tappen, nicht selten sogar in vermeintlich chancen­reiche Produkte investieren, die sich im Nachhinein als un­realistisch und irrational erweisen", so Hüppe. Melden Sie sich jetzt zu diesem Investment-Webinar an und nehmen Sie bequem von Ihrem PC, Tablet oder Smartphone daran teil! Die Veranstaltung ist selbst­verständlich völlig kostenfrei.

Behavioral Finance beschäftigt sich mit der Psychologie der Anleger. Dieser Theorie nach handeln Börsianer nicht effizient und schon gar nicht rational. Wer allerdings andere Markt­teilnehmer besser versteht und deren typische Eigenarten kennt, kann eigene Fehl­entscheidungen minimieren. Wie das gelingt, wie Sie zum Börsen­psychologen werden und so Ihren Trading­erfolg steigern, erläutert Investment-Profi Matthias Hüppe am Dienstag, 12. September, unter anderem mit verschiedenen Experimenten. Lernen Sie sich selbst besser kennen und erfahren Sie, wie Sie die Regeln, die Sie sich setzen, zukünftig befolgen können.

Der Investment-Experte

Matthias Hüppe hat Betriebswirtschaftslehre in Münster und Granada studiert. Er arbeitete schon während des Studiums für verschiedene Investment­banken und ist seit 2004 im Hause HSBC Trinkaus & Burkhardt tätig. Nach Stationen im Produktmarketing und Structured Product Sales verantwortet Matthias Hüppe seit November 2010 als Direktor die Abteilung Derivatives Public Distribution bei HSBC in Düsseldorf.

