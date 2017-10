Risiko managen und Rendite einfahren: Das können Anleger vom Robo-Advisor lernen

Robo-Advisor nutzen wissenschaftliche Erkenntnisse und automatisierte Analyseprozesse zur Geldanlage - emotionale Fehlentscheidungen werden so ausgeschlossen, Risiken minimiert.

Wie Sie davon profitieren können,und warum sich Risiko besser prognostizieren lässt als Rendite, erläutern Professor Stefan Mittnik und Thomas Wolff vom digitalen Vermögensverwalter Scalable Capital im finanzen.net-Webinar am 18. Oktober.und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone an der Live-Veranstaltung teil - selbstverständlich kostenfrei.

» Jetzt anmelden und kostenfrei teilnehmen am Experten-Webinar!

Professor Mittnik beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit der Erforschung des Kapitalmarkts, sein Fokus liegt auf der Risikoforschung. Im Webinar deckt der Mitgründer von Scalable die gängigsten Irrtümer im Bereich Risikoannahmen auf und erklärt, was daraus für die eigene Depotsteuerung folgt. Thomas Wolff zeigt unter anderem auf, wie Scalable Tausende Kundendepots erfolgreich verwaltet, was Sie als Anleger davon lernen können und welche Rolle dabei ETFs spielen.

» Hier klicken und vom Robo-Advisor lernen!

Ihre Experten

Stefan Mittnik ist Professor für Finanzökonometrie und Direktor des Center for Quantitative Risk Analysis an der Ludwig-Maximilians-Universität in München sowie Fellow am Center for Financial Studies (CFS) in Frankfurt. Nach der Promotion in den USA lehrte er in New York und Kiel, bevor er 2003 nach München wechselte. Er war Mitglied des Forschungsbeirates der Deutschen Bundesbank, Fachkollegiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie Forschungsdirektor am CFS und Ifo-Institut und hatte mehrere Gast- und Ehrenprofessuren in den USA inne. Seit rund 30 Jahren forscht er zu Fragen der Analyse, Modellierung und Prognose von Finanzmarktrisiken und entwickelt Verfahren, bei denen empirische Relevanz statt finanzmathematischer Eleganz im Vordergrund steht.

Thomas Wolff ist seit Juli 2017 Director Client Relations bei Scalable Capital und verantwortlich für den Kundenkontakt sowie die damit verbundenen Aktivitäten. Davor war er viele Jahre Kundenbetreuer für VZ VermögensZentrum in Frankfurt und Leiter der VZ-Niederlassung in Düsseldorf. Das VZ ist der größte bankenunabhängige Vermögensverwalter der Schweiz. Zwischen 2006 und 2010 war Thomas Wolff unter anderem im Filialgeschäft bei der Commerzbank in Frankfurt und als Wertpapierstratege in der Abteilung Privatkunden Deutschland tätig.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com