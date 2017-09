Neuer Test offenbart enorme Preisunterschiede bei Online-Brokern

Die FMH-Finanzberatung hat die 14 größten Depotbanken auf dem deutschen Markt unter die Lupe genommen. Dazu spielten die Finanzanalysten zwei Szenarien durch: Den Kauf von Aktien im Wert von 10.000 Euro und im Wert von 50.000 Euro. Ergebnis: Mancher Anbieter verlangt bei einem Aktienkauf eine fünfmal höhere Gebühr als die Konkurrenz. Nur bei einem Anbieter im Ranking waren die Gebühren für beide Szenarien gleich.

Was ein Aktienkauf über 10.000 Euro kostet

Konditionen von finanzen.net-Brokerage am günstigsten

Die Konditionen der onvista bank, die Anleger im Festpreisdepot von finanzen.net-Brokerage erhalten, zeichnete die "Wirtschaftswoche" als "durchweg am günstigsten" aus. Kunden zahlen im Festpreisdepot an allen deutschen Handelsplätzen eine Orderprovision von 5,00 Euro pro Trade - ohne Wenn und Aber. Hinzu kommen lediglich die Handelsplatzgebühren in Höhe von 1,50 Euro sowie Börsengebühren.

Zum Vergleich: Bei ING-DiBa kostet ein Aktienkauf über 10.000 Euro im elektronischen Handel der Frankfurter Börse (XETRA) laut FMH-Ranking 26,75 Euro, bei S Broker, dem Anbieter der Sparkassen, sogar 31,47 Euro. Ein Aktienkauf über 50.000 Euro über XETRA kostet bei ING-DiBa 61,65 Euro, beim S Broker 56,47 Euro.

Was ein Aktienkauf über 50.000 Euro kostet

Größtes Produktangebot bei finanzen.net-Brokerage

Neben den Kosten untersuchten die FMH-Finanz­analysten auch das Produktangebot, also die für Anleger verfügbaren Wertpapiere. Das Ergebnis ist sehr erfreulich: Bei keinem Anbieter müssen Anleger große Abstriche machen, alle getesteten Depotbanken bieten den Handel mit den wichtigsten Produkten Aktien, börsen­gehandelten Indexfonds (ETFs), Fonds und Anleihen an.

Die günstigsten Online-Broker

Bei finanzen.net-Brokerage können Anleger von Aktien bis Zertifikate alle Produkte handeln, das Angebot umfasst sogar Differenzkontrakte (CFDs). Etwa die Hälfte der getesteten Broker bietet diese Anlageklasse gar nicht an. Laut "Wirtschaftswoche" konnten die Konditionen, die Anleger im finanzen.net-Brokerage-Depot erhalten, "in allen Bereichen überzeugen" und landeten insgesamt auf dem ersten Platz.

**Getestet wurde das Festpreis-Depot der onvista bank, dessen Konditionen identisch mit denen des finanzen.net Brokerage-Depots sind.

