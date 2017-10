Profitrader René Wolfram: "Meine Lösung für das Vola-Problem"

Die Volatilitäten in Indizes, Währungen, Anleihen und der Mehrzahl an Rohstoffen sind seit Jahren rückläufig. Systematische Trader haben an solchen Phasen zu knabbern. Im Webinar am Donnerstag zeigt Tradingprofi René Wolfram auf, was fundamental hinter geringen Schwankungsbreiten steckt, welche Trading-Lösungen es gibt und wie Sie als Anleger aus Volatilität Profit schlagen.

, sagt Tradingprofi René Wolfram. Damit sich Niedrigvolaphasen nicht direkt auf die Performance aktiver Trader auswirken, zeigt Wolfram im finanzen.net-Webinar am 2. November starke Alternativen auf.

Ihr Experte

René Wolfram ist seit 20 Jahren aktiver Trader und bestreitet seit 2003 seinen Lebensunterhalt mit Trading. Im Jahr 2013 belegte er als erster und bislang einziger Deutscher den dritten Platz bei der offiziellen Weltmeisterschaft im Futures-Trading, der Robbins Worldcup Trading Championship. Dieser Worldcup ist einer der renommiertesten Echtgeld-Trading-Wettbewerbe, bei dem jeder Trader mit seinem eigenen Konto antritt und somit sein eigenes Kapital tradet.

