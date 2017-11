Live-Analyse ab 18 Uhr: Welche DAX-Aktien sind jetzt interessant, welche eher risikoreich?

Im finanzen.net-Webinar ab 18 Uhr stehen DAX-Aktien im Fokus, damit Sie als Anleger die richtige Wahl treffen, denn: Während die einen DAX-Werte haussieren, treten andere Papiere auf der Stelle. Die Lufthansa-Aktie legte binnen Jahresfrist um 137 Prozent zu, die Aktien von Merck hingegen kommen nicht vom Fleck (+0,5%) und die Aktionäre von ProSiebenSat.1 mussten binnen Jahresfrist sogar einen Rückgang von 24 Prozent verkraften.

Welche DAX-Titel auf dem aktuellen Kursniveau chancenreich sind und wo investierte Anleger an einen Ausstieg denken sollten, analysiert Franz-Georg Wenner von Feingold Research heute ab 18 Uhr. Der Experte untersucht die spannendsten DAX-Titel unter fundamentalen und technischen Gesichts­punkten.

Franz-Georg Wenner wird am Ende des Webinars auch ausgewählte Wunschaktien der Webinar-Teilnehmer analysieren. Unterstützt wird er dabei von David Hartmann von mein-zertifikat.de. Der Derivate-Experte wird erläutern, wie Sie alternativ zu einem Aktieninvestment mit ausgewählten Zertifikaten auf einzelne DAX-Titel Ihr Chance-Risiko-Verhältnis auf Ihre Bedürfnisse abstimmen können.

Ihre Experten

Franz-Georg Wenner ist Chefredakteur des Anlegermagazins Index Radar. Der Spezialist für Technische Analyse ist regelmäßiger Gast bei n-tv sowie gern gesehener Vortragsredner. Er hält regelmäßig Webinare und referierte unter anderem beim Verein Technischer Analysten Deutschlands (VTAD). Bei Börse Online war er sechs Jahre Online-Koordinator und Redakteur mit den Schwerpunkten Nebenwerte Deutschland, Zertifikate und Technische Analyse. Zusätzlich betreute er für die Commerzbank den Zertifikate-Newsletter ideas daily.

David Hartmann betreut bei Vontobel die Emissionsplattform mein-zertifikat.de. Zusammen mit Franz-Georg Wenner von Feingold Research präsentiert er in diesem Webinar verschiedene Handelsstrategien und deren Umsetzung auf mein-zertifikat.de.

