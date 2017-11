Nachhaltig, zukunftsorientiert, vielseitig - Erfolgsfaktoren von nachhaltigen Investmentstrategien

Nachhaltiges Verhalten ist in der Gegenwart und wird auch in der Zukunft maßgebend für die Wettbewerbsfähigkeit sein. Warum das so ist? Diese und weitere Fragen rund um sustainable investments, also nachhaltiges Investieren, beantwortet Melanie Kösser von der Fondsgesellschaft Schroders am 13. November im finanzen.net-Webinar.

"Unternehmen mit starken Nachhaltigkeitsmerkmalen zeigen eine bessere operative Leistung als ihre Wettbewerber", sagt Melanie Kösser. "Die Märkte unterschätzen in der Regel den Wert langfristigen Wachstums." Wollen auch Sie frühzeitig alle Potenziale nutzen? Dann melden Sie sich jetzt zu diesem Online-Seminar an und erfahren Sie unter anderem dies:

Was sind überhaupt nachhaltige Investments?

Wie groß ist das Wachstumspotenzial von nachhaltig orientierten Unternehmen?

Welche Auswahlkriterien sollten Sie in Ihre Anlagestrategie einfließen lassen?

Sie können an der Live-Veranstaltung - wie immer - kostenfrei und ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone teilnehmen.

Ihre Expertin

Die ausgebildete Bankkauffrau und Vermögensberaterin Melanie Kösser ist seit Anfang 2016 Vertreibsleiterin im Retailbereich bei Schroders Investment. Sie trägt unter anderem die regionale Verantwortung für Großbanken, Privatbanken und Family Offices. Davor arbeitete sie zwei Jahre lang im institutionellen Fonds-Vertrieb bei Fidecum. Vielen Anlegern ist Melanie Kösser aus dem Fernsehen bekannt: Von 1999 bis 2014 arbeitete sie als Moderatorin und Redakteurin bei Bloomberg TV und beim DAF Deutsches Anleger Fernsehen (seit 2014 "Der Aktionär TV").

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

